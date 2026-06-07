バスの中で吐いてしまった......。

バスの乗客は私だけ。運転手がバックミラー越しにチラチラと私を見て来る…下車する際、運転手が私に告げた言葉

福岡県在住の50代女性・Sさんがそんなピンチに陥ったのは、まだ4歳の頃だった。

周りの乗客は避けたり冷たい目で見たり。そんな中、一人のおばあさんが......。

＜Sさんからのおたより＞

私が幼稚園に通っていた、4歳の頃の話です。

市の中心部にある幼稚園に通園していました。

途中で弟が産まれ、市内の田舎のほうに引っ越したので幼稚園が遠くなり、1人で市バスで通園する事になりました。

降りるバス停の直前で...

行きは母が弟をおんぶしてバス停まで来て、バスに乗るまで見送ってくれてました。

乗り込むバスは通勤ラッシュ。大人の方々に囲まれて立って20分くらいです。

毎日元気に通園してましたが、ある日バス内で気分が悪くなり、もうすぐ着くという時に吐き出してしまったのです。

避ける人、冷たい視線の中、1人のおばあさんが「大丈夫？」と声をかけてくれました。「1人で通園しているの？」と。

そしてバスを降り、おばあさんが自宅に公衆電話で電話をかけてくれたのです。

母はお迎えにいけないのでそのまま園に行くよう言って下さい、とのこで、私は「大丈夫です」と園に向かいました。

声をかけて下さり電話までして下さった優しい方。約50年経った今でもはっきり覚えています。有難うございました。



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