琉球の佐土原遼が左足首手術へ…今夏の日本代表活動は辞退、Bプレミア開幕戦を見据え決断

6月7日、琉球ゴールデンキングスは、佐土原遼が左足首の手術を受けることを発表した。今夏の日本代表候補にも名を連ねていたが、代表活動を辞退することになった。

琉球のリリースによると、佐土原は5月8日に行われた「りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26」クォーターファイナルのシーホース三河戦で負傷。「左足関節距骨骨軟骨損傷、外側靱帯損傷」との診断を受けた。医師の診断のもとで近日中に手術を行う予定となっており、全治までに要する期間は約3カ月という。

神奈川県出身で26歳の佐土原は、192センチ97キロのスモールフォワード兼パワーフォワード。東海大学在学中の2020－21シーズンに広島ドラゴンフライズの特別指定選手としてBリーグデビューを果たした。プロ契約後は広島とファイティングイーグルス名古屋でプレーし、昨夏に琉球へ移籍した。加入1年目だった今シーズンは、B1リーグ戦全60試合に出場し、1試合平均18分26秒のプレータイムで6.4得点、2.4リバウンド、1.2アシストを記録。9月に開催するアジア競技大会に向けた日本代表候補選手35名にも招集されていた。







今回の発表に際し、佐土原はクラブを通して次のようにコメントした。

「いつもたくさんの応援をありがとうございます。代表活動を辞退することは個人的にとても悔しいことではありますが、Bプレミア初年度の開幕戦を100パーセントでプレーするためにはこのタイミングしかないと判断しました。開幕戦に向けて、いいパフォーマンスを出せるように準備していきますので、引き続き応援よろしくお願いします」





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