栃木SCvs北九州 スタメン発表
[6.7 J2・J3百年構想リーグプレーオフラウンド(39-40位決定戦)第2戦](カンセキ)
※14:00開始
主審:石丸秀平
<出場メンバー>
[栃木SC]
先発
GK 1 川田修平
DF 5 柳育崇
DF 24 田端琉聖
DF 26 田畑知起
MF 6 阿部海斗
MF 7 川名連介
MF 15 堤陽輝
MF 17 杉森考起
MF 27 永井大士
MF 81 中野克哉
FW 9 近藤慶一
控え
GK 31 鹿野修平
DF 14 鈴木俊也
DF 37 木邨優人
MF 13 大曽根広汰
MF 39 屋宜和真
MF 40 食野壮磨
MF 47 吉野陽翔
FW 29 矢野貴章
FW 80 オタボー・ケネス
監督
米山篤志
[ギラヴァンツ北九州]
先発
GK 41 杉本光希
DF 4 長谷川光基
DF 22 生駒仁
DF 40 官澤琉汰
MF 6 星広太
MF 7 平原隆暉
MF 8 吉長真優
MF 14 井澤春輝
MF 17 岡野凜平
MF 24 平松昇
FW 18 渡邉颯太
控え
GK 39 谷口璃成
DF 23 前田稜太
DF 30 福森健太
DF 96 西袋裕太
MF 13 熊澤和希
MF 66 高橋大悟
FW 9 河辺駿太郎
FW 25 坪郷来紀
FW 37 吉田晃盛
監督
増本浩平
※14:00開始
主審:石丸秀平
<出場メンバー>
[栃木SC]
先発
GK 1 川田修平
DF 5 柳育崇
DF 24 田端琉聖
DF 26 田畑知起
MF 6 阿部海斗
MF 7 川名連介
MF 15 堤陽輝
MF 17 杉森考起
MF 27 永井大士
MF 81 中野克哉
FW 9 近藤慶一
控え
GK 31 鹿野修平
DF 14 鈴木俊也
DF 37 木邨優人
MF 39 屋宜和真
MF 40 食野壮磨
MF 47 吉野陽翔
FW 29 矢野貴章
FW 80 オタボー・ケネス
監督
米山篤志
[ギラヴァンツ北九州]
先発
GK 41 杉本光希
DF 4 長谷川光基
DF 22 生駒仁
DF 40 官澤琉汰
MF 6 星広太
MF 7 平原隆暉
MF 8 吉長真優
MF 14 井澤春輝
MF 17 岡野凜平
MF 24 平松昇
FW 18 渡邉颯太
控え
GK 39 谷口璃成
DF 23 前田稜太
DF 30 福森健太
DF 96 西袋裕太
MF 13 熊澤和希
MF 66 高橋大悟
FW 9 河辺駿太郎
FW 25 坪郷来紀
FW 37 吉田晃盛
監督
増本浩平