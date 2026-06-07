Snow Manの仲の良さが尊い！メンバー愛溢れるショット＆動画を厳選

写真＆動画：Snow Manのメンバー愛溢れるショット（全6投稿）

メンバー同士の仲の良さでも知られるSnow Man。YouTubeやSNSで見せる、思わず笑顔になるような“わちゃわちゃ”したやり取りはもちろん、自然と距離の近さや信頼関係が伝わる集合ショットも大きな魅力。

本稿は9人だからこそ生まれる空気感や絆を感じる仲良しショット＆動画を厳選して紹介する。

■9人の絆が伝わる新年メッセージショット

2026年の幕開けに、公式Instagramで公開した集合ショット。『Snow Man Special Live みんなと楽しむ大晦日！2025 ～リクエスト♡大作戦?!～』のステージ上で撮影された一枚で、メンバーはピンクとゴールドを基調とした華やかな衣装をまとい、肩を寄せ合うように集結。

笑顔やピースサインを交えながら思い思いのポーズを見せており、自然体な雰囲気からも9人の仲の良さが伝わってくる。投稿では新年の挨拶とともに、ファンへの感謝や2026年への思いもつづられており、Snow Manらしい温かな空気感に包まれた一枚となっている。

■肩を組み笑顔を見せる“達成感溢れる”9人ショット

デビュー5周年を記念したスタジアムツアー『Snow Man 1st Stadium Live Snow World』の国立競技場公演後に撮影された集合ショット。白のツアーTシャツ姿の9人が肩を組みながら身を寄せ合い、笑顔を見せている。袖をまくったりタンクトップ風にアレンジしたりと、それぞれの個性が光る着こなしも印象的。

バルーンで彩られた会場を背にした姿からは、大舞台を走り切った充実感と、苦楽をともにしてきたメンバー同士の強い結びつきが感じられる。

■“めめあべ”の手つなぎにも注目！9人でつなぐリレーダンス

Snow Man公式TikTokで、新曲リリース時にたびたび公開されるリレーダンス動画。「BANG!!」では、冒頭から“めめあべ尊い”“めめあべのイチャイチャが見られる日がくるとは”といったコメントが寄せられたように、目黒蓮と阿部亮平が手をつないだ状態でスタンバイ。ラウールを加えた3人でトップバッターを務めた後は、メンバーが3人ずつ登場しながら楽曲に合わせたダンスを披露していく。

最後は9人全員が集結し、終始楽しそうな表情でパフォーマンスを繰り広げる姿からも、Snow Manのチームワークの良さが感じられる。

■『君を守りにきた選手権』でメンバーも大盛り上がり！仲の良さがにじむ“わちゃわちゃ”動画

同じく公式TikTokに公開された『君を守りにきた選手権』。「SAVE YOUR HEART」の歌詞にちなみ、メンバーがそれぞれ本気で《君を守りにきた》を披露していく企画。

目黒が海外滞在中のため8人での動画となっているが、仲の良さは健在。渡辺が照れながらやり直す姿や、向井が関西弁でアレンジを加える場面など、個性溢れる展開が続く。

最後は、宮舘の完璧な言い回しにメンバーがツッコむなど、終始にぎやかな空気に包まれており、思わずクスッとしてしまうようなやり取りが満載。目黒も、このわちゃわちゃとしたやり取りを楽しんだのではないだろうか。

■目黒も一時帰国！やっぱり9人そろったSnow Manが最高な集合ショット

フジテレビ系音楽番組『STAR』出演時に撮影された集合ショット。黒を基調としたシックな衣装に身を包んだ9人が、番組ロゴを囲むように集まり、それぞれポーズを決めている。現在、映画の撮影で海外滞在中の目黒も一時帰国して収録に参加しており、久しぶりに9人そろった姿が大きな話題に。

番組のマスコットキャラクターを手にしたり、顔を寄せ合ったりする自然な様子からは、メンバー同士の仲の良さもうかがえる。投稿では、和気あいあいとした雰囲気のコメント動画も公開され、Snow Manらしいチームワークを感じさせた。