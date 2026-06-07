「アクア」最安グレードがコスパ最高！

ハイブリッド専用コンパクトカーとして人気のトヨタ「アクア」。2021年に2代目へと進化しましたが、2025年9月に一部改良が行われ、デザインが一新されて話題となりました。

「Z」「G」「X」という従来のグレード構成に変更はありません。特筆すべきは、装備内容が大幅に見直された点です。これにより、エントリーグレードの「X」でも必要十分な仕様となり、むしろ満足度の高いお買い得グレードとして評判になっているようです。

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アクア Xとはどのようなモデルなのでしょうか。

最新のアクアの外観におけるトピックは、フロントマスクのデザインです。「プリウス」にも通じる、シャープな「ハンマーヘッド」型のLEDヘッドライトが全車に採用され、一気に最新モデルとしての洗練された印象が高まりました。

ボディサイズは全長4080mm×全幅1695mm×全高1485mm、ホイールベース2600mm。エントリーグレードのX（2WD）における燃費性能は、WLTCモードで34.3km／Lという圧倒的な低燃費を実現しています。

このX・2WDの価格（消費税込）は、それまでの214万6000円から34万円アップの248万6000円となりました。

一見すると大幅な値上げに感じられますが、そのぶん装備内容は非常に豪華です。従来であれば高額な個別オプションだったセットパッケージ分が最初から価格に反映された、実質的な仕様向上ともいえます。

装備内容は、インフォメーションディスプレイには大型の7インチ液晶が採用され、センターには8インチのディスプレイオーディオを標準装備。さらに通常のUSB接続に加えてHDMI端子も備わっており、さまざまなデバイスを接続してモニターでの動画視聴などが可能です。

足元には、ブレーキホールド機能付きの電動パーキングブレーキが標準装備されたほか、減速時の不快な揺れを抑えて上質な乗り心地をもたらす「スムーズストップ機能」も搭載されています。

また、安心・安全装備も妥協がありません。通信型ナビと連動するETC2.0や、前後方録画機能付きのドライブレコーダーが標準装備されており、録画映像は車内のモニターですぐにチェックすることが可能。

さらに、最新の予防安全パッケージ「Toyota Safety Sense」を搭載し、駐車時や後退時に心強い「ブラインドスポットモニター」や、周囲の安全を目視できる「パノラミックビューモニター」も最初から標準装備されました。

まさに、これまでは上級グレード専用やオプションだった「現代の必須装備」がすべて網羅された、非常にコストパフォーマンスの高いパッケージングといえるでしょう。

トヨタの販売店スタッフに話を聞いてみたところ、アクアのキャラクターを考慮すると、購入を検討しているユーザーにとって最新の「X」グレードは十分に満足できる仕上がりになっているとのことです。

「2025年9月の一部改良により、エントリーグレードでも装備が非常に充実しました。車両価格は上がりましたが、Gグレードとの差もほとんどなく、セールスという立場上、お客様には少しでも上のグレードをお選びいただきたいものの、本音ではXグレードで十分だと思います」

現行アクアは、走りの魅力も改めて注目されているようです。

「2代目モデルの登場時から搭載されて好評の『快感ペダル』によるワンペダル操作感覚は、今回のアップデートされた静粛性や新しい装備群と組み合わさることで、より完成されたドライブフィールへと熟成されています。

アクセルオンで加速、アクセルオフで回生ブレーキが働くシステムで、ペダルの踏み換えを減らした新感覚な走りをぜひ体験していただきたいです」

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かつてのエントリーグレードといえば、装備を必要最小限に抑え、後から多くのオプションを追加せざるを得ないケースがほとんどでした。しかし、アクア Xは、現代のクルマに求められる安全・快適装備が最初から揃っています。

価格の数字だけを見れば値上げされた印象を受けますが、その中身を見てみると、Xはコストパフォーマンスの高い選択であるといえるでしょう。