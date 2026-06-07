BOYNEXTDOOR、超特急と“再会” アロハ持参スイーツをかけてクイズに挑戦【『BOYNEXTDOOR トモダチベース』】
6人組ボーイグループ・BOYNEXTDOORの日本初・冠トークバラエティ『BOYNEXTDOOR トモダチベース』（日本テレビ 毎週土曜 後2：30〜※全8回）の第7回が、13日に放送される。それに先立って、見どころを紹介する。
【番組カット】犬を抱えるBOYNEXTDOOR・RIWOO
2023年にHYBE MUSIC GROUPレーベルのKOZ ENTERTAINMENTからデビューしたBOYNEXTDOORは、24年には日本デビューも果たし、親しみやすいサウンドやハイクオリティなパフォーマンスで人気を集めている。
同番組は、BOYNEXTDOORの6人が集う“トモダチベース”にアーティストや俳優などさまざまなゲストが登場。BOYNEXTDOORとゲストが一緒に遊び、語り合い、番組が終わる頃には“トモダチ”に。BOYNEXTDOORの“オトモダチ作り”に寄り添う、オリジナリティあふれるトークバラエティ番組となる。ゲストとの会話の中で垣間見える、BOYNEXTDOORメンバーの自然体な素顔もポイントとなる。
第7回のゲストは、超特急・リョウガ、ユーキ、アロハ。かつて音楽番組のイベントで共演した2組が、久しぶりの再会を果たす。
“トモダチベース”では、アロハが持参したご褒美スイーツをかけて、世の中にあるさまざまなHigh＆Lowを答える「High＆Low」クイズに挑戦。。BOYNEXTDOORメンバーと超特急メンバーの混合チームでの挑戦となり、大いに盛り上がる。
さらに、同じボーイズグループとして、ライブであったハプニングエピソードを暴露。面白エピソードも満載のアーティストトークも見どころとなる。
【番組カット】犬を抱えるBOYNEXTDOOR・RIWOO
2023年にHYBE MUSIC GROUPレーベルのKOZ ENTERTAINMENTからデビューしたBOYNEXTDOORは、24年には日本デビューも果たし、親しみやすいサウンドやハイクオリティなパフォーマンスで人気を集めている。
第7回のゲストは、超特急・リョウガ、ユーキ、アロハ。かつて音楽番組のイベントで共演した2組が、久しぶりの再会を果たす。
“トモダチベース”では、アロハが持参したご褒美スイーツをかけて、世の中にあるさまざまなHigh＆Lowを答える「High＆Low」クイズに挑戦。。BOYNEXTDOORメンバーと超特急メンバーの混合チームでの挑戦となり、大いに盛り上がる。
さらに、同じボーイズグループとして、ライブであったハプニングエピソードを暴露。面白エピソードも満載のアーティストトークも見どころとなる。