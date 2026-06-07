人付き合いが多いほど充実している――そんな思い込みを、哲学者ショーペンハウアーは静かに覆す。心の平穏を保つために必要なのは、人間関係を広げることではなく、意識的に絞ることかもしれない。

IVEチャン・ウォニョン氏や俳優ハ・ソクジン氏の愛読書と話題となり、韓国で262刷、60万部を超え、「哲学ブーム」の火付け役となった書籍『 求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論 』から人生のヒントを探る。（構成／ダイヤモンド社・林拓馬）

「会いたくない人に会う」ことのコスト

断れない付き合い、気を使うだけの会話、終わった後にどっと疲れる人間関係――。

そうした交際に費やすエネルギーは、目に見えないが確実に心を消耗させる。

ショーペンハウアーはこう考えた。

会話する価値のない人に会えば、心が傷つくかもしれない。

だからこそ、不必要な交際を減らすことが、心の平穏を守る最も確実な方法の一つだと説く。

これは冷たさではなく、自分の内面を守るための、静かな選択だ。

比べず、嫉妬せず、自尊心を守る

何よりも確実な方法は、人との不必要な交際を減らすことだ。 会話する価値のない人に会えば、心が傷つくかもしれないからだ。

重要なのは、他人と自分を比べず、嫉妬心を捨て、自尊心を守ることだ。

とは言え、すべての人間関係を断つと退屈に苦しむことにもなる。

だから、そんな極端な状況は避け、会う人の範囲を狭めることで、生活のパターンを単純化すれば、心の動揺を減らすことができる。

ショーペンハウアーは、退屈にならない程度になるべく人間関係をシンプルにし、生活パターンを単純化することで幸福になれると勧めている。 ――『求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』より

人間関係を減らすうえで、もう一つ重要なことがある。

他人と自分を比べず、嫉妬心を手放し、自尊心を守ること だ。

人が多く集まる場では、比較と嫉妬が生まれやすい。

関わる人の数を意識的に絞ることは、そうした感情が入り込む余地を減らすことにもつながる。

ただし、ショーペンハウアーはすべての人間関係を断てとは言わない。

孤立しすぎると今度は退屈が忍び込む。

「完全な孤独」でも「広すぎる交際」でもない、ちょうどよい狭さを見つけることが大切だ。

「シンプルな生活パターン」が心の動揺を減らす

人間関係を絞ることは、生活パターンの単純化にもつながる。

予定が減り、気を使う場面が減り、 自分のペースで過ごせる時間が増える。

それだけで、心の動揺は自然と小さくなっていく。

「退屈にならない程度に」というショーペンハウアーの言葉は、

この哲学の現実的な優しさを示している。

極端を避け、自分に合った「ちょうどよさ」を探すこと――

それが、この哲学が指し示す幸福への道だ。

今日から試すなら、「この付き合いは本当に必要か」とひとつだけ問い直すことだけでいい。