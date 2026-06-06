「予想はしていなかった」吉田麻也の再合流に率直な反応を示した日本代表戦士は？【W杯】
2026年５月31日のアイスランド戦で感動の花道に送られ、代表活動に「一旦の区切り」をつけたはずだった吉田麻也。しかし、現地時間６月５日（日本時間６日）、再び日本代表に合流した。
「あれだけ送り出されて、よくおめおめと帰ってきたなと（笑）。アイスランド戦を終えて、日本に１日いて、２日にLAに帰って、３日にギャラクシーでトレーニングして、昨日こちらに飛んだという感じですね」
日本、アメリカ、メキシコをわずか数日で行き来する慌ただしいスケジュール。吉田自身も苦笑いを浮かべながらそう振り返った。
このサブライズ再合流に驚いたのは選手たちも同じだったようだ。冨安健洋は「驚きというか、予想はしてなかったので」と率直な反応を示した。
もっとも、大歓迎である。
「来るとなったらプラスです」
ちなみに、今回の日本代表にはコーチ陣も含め、ワールドカップを知る“レジェンド”が集結。その存在について、冨安は次のように語った。
「そういう選手たちと練習やミーティングをすることは間違いなくプラスです。ワールドカップ経験者が一緒にいてくれるのは心強いし、外じゃなくて中というのがやっぱり大きいですね」
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のアイスランド戦出場22選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点はサッカー界に大貢献した37歳。大苦戦で攻撃陣は厳しい評価に…
「あれだけ送り出されて、よくおめおめと帰ってきたなと（笑）。アイスランド戦を終えて、日本に１日いて、２日にLAに帰って、３日にギャラクシーでトレーニングして、昨日こちらに飛んだという感じですね」
このサブライズ再合流に驚いたのは選手たちも同じだったようだ。冨安健洋は「驚きというか、予想はしてなかったので」と率直な反応を示した。
もっとも、大歓迎である。
「来るとなったらプラスです」
ちなみに、今回の日本代表にはコーチ陣も含め、ワールドカップを知る“レジェンド”が集結。その存在について、冨安は次のように語った。
「そういう選手たちと練習やミーティングをすることは間違いなくプラスです。ワールドカップ経験者が一緒にいてくれるのは心強いし、外じゃなくて中というのがやっぱり大きいですね」
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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