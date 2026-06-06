本拠地エンゼルス戦

米大リーグ、ドジャースの佐々木朗希投手が5日（日本時間6日）、本拠地エンゼルス戦に先発登板。7回2安打無失点、メジャー自己最多の10奪三振と好投した。試合後に更新したインスタグラムでは、同僚の好プレーを真っ先に投稿した。

エンゼルスの3回の攻撃。先頭打者マドリガルの打球が、佐々木を襲う。佐々木は反応したものの、捕球できなかった。グラブを弾いたボールをカバーしたのが、二塁を守ったロハスだった。

素手でキャッチし、すかさず一塁へノーバウンド送球。一度はセーフの判定だったが、チャレンジで判定が覆った。好プレーで先頭打者の出塁を許さなかった。

ドジャース地元局「スポーツネット・ロサンゼルス」の放送席も大興奮だ。ロハスがボールを素手で掴んで送球すると、実況のジョー・デービス氏は「グラブを弾いた…嘘だろおおおお！ オーマイグッドネス！ 惜しかった」と絶叫。ビデオ判定を待つ間にも「信じられない！ もしかしてやってのけた可能性があるか？ オーマイガッシュ！」と伝えた。

7回2安打無失点、10奪三振と好投した佐々木は試合後、自身のインスタグラムを更新。ストーリー機能で真っ先に拡散したのは、自身のピッチングではなく、ロハスのプレーだった。

同僚への感謝を示した佐々木。4勝目はならなかったが、防御率は4.03へ良化。チームはフリーマンのサヨナラ本塁打で勝利を収めた。



（THE ANSWER編集部）