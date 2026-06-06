「異国から適応するのは大変」ド軍主砲フリーマンが告白した佐々木朗希の“葛藤”　舞台裏で起きた怪物の成長「完全に一皮むけた」

自信に溢れる投球を披露した佐々木(C)Getty Images

「安心できるようになった」佐々木の投球

怪物は、いよいよメジャーの舞台に適応し始めた。

現地時間6月5日に本拠地で行われたエンゼルス戦に佐々木朗希（ドジャース）が先発登板。5回まで相手打線をノーヒットに抑える圧倒的な内容で、7回（98球）を投げ切り、被安打2、10奪三振、無失点と好投。味方打線の援護を得られずに惜しくも4勝目はお預けとなったが、球場を熱狂させるパフォーマンスを見せた。

【動画】圧巻の投球！佐々木朗希がメジャー移籍後最多10奪三振

暗中模索の日々が間違いなく影響を見せ始めている。メジャー移籍後最速の100.6マイル（約161.9キロ）を計測したこの日は、エンゼルス打線に真っ向勝負。スプリットと4シームを軸にした投球で空振り率34％のハイスタッツを記録し、ストライク率73％と制球難で大きく崩れることもなかった。

興味深いには春先からの変貌ぶりだ。

今春のオープン戦で、防御率15.58、WHIP2.77、与四球率15.58、被OPS1.043と散々な内容に終始した佐々木は、開幕直後の3、4月も5登板（22.2イニング）で、防御率6.35、WHIP1.81、被打率.301と打ち込まれた。制球を乱して自分の首を絞めるような投球が続いた当時、米球界内には彼の地力を疑う声もあった。

周囲の逆風は強まっていく中でも、佐々木は淡々と準備を重ね続けた。フィジカルトレーナーのトラビス・スミス氏とマンツーマンで肉体改造にも着手した24歳は、下半身が強化されてフォームも安定。すると生命線である4シームにもパワーが乗るようになっていった。

舞台裏で積みかさねた努力が実った。そんな天才投手のひたむきな姿勢は、同僚たちの刺激ともなっていた。

このエンゼルス戦で殊勲のサヨナラホームランを放ったフレディ・フリーマンは、米スポーツ専門局『Sports Net LA』で「ロウキは本当に素晴らしいピッチングを続けている。4シームが100マイル（約160.9キロ）に届くようになってから、ますます自信に満ち溢れているのを感じる」と絶賛。背後で守っている際の“安心感”について「マウンドに立つたびに『今日も良いピッチングをしてくれる』と思えるようになった」と漏らした。

「ロウキの中で何かキッカケがあったのか、あるいはシンプルにここに慣れたのかは分からない。それでも今の彼は本当に最高だ。完全に一皮むけたと思うね。それぐらい見ていて楽しいよ」