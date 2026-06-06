冷凍しても絶対崩れない!?「大葉の保存」正解ワザを試してみた

雨の日が続く季節になりました。筆者がこの時期いちばん料理で悩んでいることは、傷みにくいお弁当はどうしたら作れるかということ。みなさんはどうでしょうか？

ヒントを探しにクックパッドを検索していたところ、「大葉の塩漬け」というレシピを発見！大葉は殺菌効果・防腐効果が高いと聞いた事があるので、これを使えば傷みにくいお弁当が作れるのでは？と思い、作ってみることにしました。

気になるレシピはこちら





このレシピで1番気になったところは、工程5の「冷凍してもパリパリにならず一枚ずつ剥がれます」と書かれた部分。大葉って冷凍したらパリパリに崩れそうなイメージがありますが、そんなことはないのでしょうか？

早速作ってみる

1.大葉を洗います。意外と丈夫なので、指でゴシゴシ洗っても破れません。





2.氷水を用意してから、沸かしたお湯で1枚ずつくぐらせます。





3.2秒くらいで葉の色が変わるので、お湯から出して氷水に浸します。（筆者は面倒くさがり屋なので氷の代わりに保冷剤を使用）





4.水分を取って塩を振りかけます。





5.ラップに包んで冷凍庫へ





3日後、おにぎりに巻いてみる





冷凍庫から恐る恐る取り出します。比較のため、何もせずラップで包んだ大葉も一緒に冷凍させてみました。





ラップを開くと一目瞭然！大葉の塩漬けは崩れていませんが、ただ冷凍しただけの大葉はボロボロに崩れていました。





大葉の塩漬けは1枚ずつ破れることなく剥がせます。冷凍庫から取り出してすぐに使えるとは、便利です。

子どもでも食べられる味





今回は、焼きおにぎりに巻いて食べてみました。大葉独特の香りは少なめで、塩っけがあり上品な味の焼きおにぎりにランクアップしました。6歳の娘も「おいしい！」と食べていたので一安心。これならお弁当に入れられます。大葉を使って、梅雨時期のお弁当生活を安全においしく乗り切りましょう！