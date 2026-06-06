開催：2026.6.6

会場：ドジャースタジアム

結果：[ドジャース] 1 - 0 [エンゼルス]

MLBの試合が6日に行われ、ドジャースタジアムでドジャースとエンゼルスが対戦した。

ドジャースの先発投手は佐々木朗希、対するエンゼルスの先発投手はリード・デトマーズで試合は開始した。

9回裏、3番 フレディ・フリーマン 6球目を打ってセンターへのホームランでドジャース得点 LAD 1-0 LAA

試合は1対0でドジャースの勝利となった。

この試合の勝ち投手はドジャースのブレーク・トライネンで、ここまで3勝1敗1S。負け投手はエンゼルスのカービー・イエーツで、ここまで0勝2敗1S。

なお、ドジャースの大谷翔平はこの試合で4打数、0安打、0打点、打率は.296。さらに、ドジャースの佐々木朗希はこの試合で7.0回を投げ、2安打、0失点、10奪三振、防御率は4.03となっている。

ここまでドジャースは41勝23敗で（ナ・リーグ）西地区1位。一方エンゼルスは24勝40敗で9.0ゲーム差の（ア・リーグ）西地区5位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-06 13:50:30 更新