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【ネタバレ注意】見逃してない？ドラマ「君が死刑になる前に」最終回考察！「未来は変えられる」を示す伏線と真犯人の正体

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

読売テレビ「君が死刑になる前に」ドラマ考察系YouTuberが「【君が死刑になる前に】最終回ドラマ考察 真犯人の刑罰は死刑なのか？無期懲役なのか？ 加藤清史郎 唐田えりか 与田祐希」を公開した。本動画では、ついに最終回を迎えた同作の真犯人の正体や、登場人物たちの隠された心情、そして真犯人が受けるであろう刑罰についての深い考察が展開されている。



動画の序盤では、教師連続殺害事件の真犯人が、一条凪音（伊礼姫奈）の里親である長峰洋子（内田慈）であったと明かされる。長峰を犯人と特定する決定的な証拠となったのは、車内に落ちていた坂部琥太郎（加藤清史郎）たちが持っていた「未来のミント」であったと指摘した。また、大隈汐梨（唐田えりか）が死刑になることすら受け入れて罪を被り続けた理由について、過去に自分をストーカーから守ってくれた凪音への強い感謝の念があったと解説。「自分がやったことにした」と、全てを背負う覚悟を見せた汐梨の切ない心情に寄り添った。



さらに、長峰が犯行に及んだ動機にも深く切り込んでいる。長峰自身がかつて小谷隆一（大塚ヒロタ）から性被害を受けており、その事実を白鳥弓子（輝有子）に握りつぶされたという絶望的な過去があった。汐梨が小谷に襲われている現場を目撃したことで「怒りが爆発し」、殺害に至ったという痛ましい背景が紐解かれた。長峰の今後の刑罰については「人を2人殺している」という事実や、汐梨に罪を被せるなどの偽装工作から、無期懲役もしくは死刑になる可能性が高いと推測している。



動画終盤では、琥太郎が最後まで汐梨を信じ抜いたのは、過去にデマで夢を絶たれた自身の経験から、人を信じる大切さを知っていたからだと結論付けた。単なる犯人探しに留まらず、各キャラクターの複雑な背景と心理を丁寧に掘り下げた考察は、視聴者に作品の新たな魅力を提示している。