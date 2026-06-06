納期は少なくとも1年前後の見込み

2025年10月15日、スズキは「ジムニー」および「ジムニー シエラ」の一部仕様変更を実施し、11月4日より販売を開始しました。



このうち小型車モデルのジムニーシエラについて、最新の納期をスズキディーラーに問い合わせてみました。

小柄ながら大型クロカンに匹敵する「ジムニー」シリーズ。2018年7月に現行型の4代目がデビューしました。ジムニーは660ccターボエンジンの軽自動車で、ジムニーシエラは1.5リッターエンジンとワイドボディをもつ小型車（5ナンバー車）です。

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丸形ヘッドライトにスクエアなボディデザインを採用したクラシックなボディに、ラダーフレームとFRレイアウト、副変速機付きパートタイム4WD、3リンクリジッドアクスル式サスペンションといった伝統の車体構成を継承。

さらに、ブレーキLSDトラクションコントロールを搭載するなど、走破性能もさらに高めています。

2018年7月にデビューして以来、アウトドアレジャーブームにより発売直後から多数の受注を獲得。またタフでまとまりの良いデザインが支持され、「ジムニー女子」という女性ユーザーからも好評です。

ジムニーシエラのボディサイズは、全長3550mm×全幅1645mm×全高1730mm、ホイールベース1725mm、ホイールベースは2250mmです。ジムニーと比較すると、ジムニーシエラの方が155mm長く、170mm幅広く、140mm高いことが分かります。

パワートレインも乗用車クラスのものが採用され、排気量1.5リッター4気筒DOHCガソリンエンジン「K15B型」を搭載し、最高出力101馬力、最大トルク130Nmを誇ります。トランスミッションは5速MTと4速ATの2種類から選ぶことができます。

なお2025年1月には待望の5ドアロングモデル「ジムニーノマド」が登場。こちらはインド生産ですが、ジムニーシエラおよびジムニーは静岡県の湖西工場で生産されています。

デビューから7年が経過した現在もさまざまな改良が加えられており、今回の一部仕様変更では、衝突被害軽減ブレーキ「デュアルセンサーブレーキサポートII」を採用し、車線逸脱抑制機能を標準装備しています。

そのほか、アダプティブクルーズコントロール（ACC／全車速追従機能付き）や、後方誤発進抑制機能、スズキコネクトに対応するなど、安全機能と快適装備がより充実しています。

今回の改良で「5型」となったジムニーシエラ。安全装備が追加されたことによって、ごくわずかですがフロントバンパーの形状に変更点が見られます。

歴代ジムニーも、ひとつのモデルライフとしては数ある日本車のなかでも極めてロングライフな部類に属しますが、たゆまぬ改良が加えられて現代まで生き延びているのです。

なお、今回の一部改良から5速MTと4速ATの価格が同一となっています（これまでは4速ATの方が10万円ほど高い設定でした）。

仕様変更前とグレード構成は変わらず、車両本体価格は「JL」が227万1500円、「JC」が238万5900円（いずれも消費税込み）。一部改良前からは20万円〜31万円の値上げです。

デビュー以来、高い人気を誇るジムニーシエラ。最新の納期について、5月下旬に首都圏にあるスズキディーラーに問い合わせてみました。

「ジムニーシエラですが、現在もご納車まで1年〜1年2ヶ月くらいかかる見込みです。

ジムニーノマドがデビューした直後は1年を切る時期もあったのですが、最近は1年以上お待ちいただく状況が続いております」

他のスズキディーラーにも問い合わせてみました。

「ご納車までの期間に関するお問い合わせが多いです。どうしても1年はお待ちいただくことになってしまいます……。

確実に、というわけではないのですが、キャンセルになるケースがまれにあります。

順番にご案内する形にはなってしまうのですが、キャンセル待ちの枠にエントリーしていただくことで少しでもご納期が早まる可能性もございます」

ジムニーノマドの登場時は、待望の5ドアということもあり、ジムニーシエラを注文したユーザーが多数切り替わったことで、一時期は数ヶ月で納車が可能になっていました。

しかし今回の一部改良で人気が再沸騰。納期が少なくとも1年待ち（それ以上）であることは現在も変わりがないようです。

もし購入を検討しているならば、それを踏まえたうえで注文を入れる必要がありそうです。