お世話になっている人に感謝の気持ちを伝える、夏の挨拶「お中元」。今年も商戦が始まり、岡山市北区の百貨店には特設売場が設けられました。

【写真を見る】“定番の贈り物”から“自分へのご褒美”まで約1600点 今年も「お中元商戦」スタート【岡山】

岡山県産のはちみつと広島県産のレモンを使ったゼリーや、

夏の贈り物の定番、清水白桃など。

天満屋オリジナルのギフトT‐Selection（ティー・セレクション）は、岡山県産を中心に、中四国の素材を使用した商品が取り揃えられ、地域の魅力を再発見できると人気を集めています。

売り場には、このほかハムの詰め合わせやビールなど定番の贈り物。さらに、近年需要が高まる「自分へのご褒美」として、自宅で楽しめる商品など約1600点が並びます。

（天満屋岡山店 食品担当 本原知華さん）

「天満屋ならではのギフトをたくさん取り扱っておりますので、ここだけでしか買えないお品物で、日ごろの感謝や今までの気持ちを込めて、贈り物をしていただけたら」

天満屋岡山店の中元特設売場は、来月（7月）20日まで開かれています。