ＴＢＳは２０２３年に放送した「ＶＩＶＡＮＴ」の期間限定無料配信が５日、再び行われる。３月２２日から４月１８日までの約１か月、ＴＶｅｒ、ＴＢＳ ＦＲＥＥで無料配信すると再生数が４５０万回を突破。第２シリーズが７月から２クール連続放送することが決まっており、注目の高さをうかがわせる。

飯田和孝プロデューサーのコメント全文

２０２３年放送時も「ＶＩＶＡＮＴ」は無料配信で多くの方々にご試聴いただきました。３年が経過した今回の配信でも変わらず見ていただけたこと、とてもうれしく思います。第２シーズンの放送がいよいよ来月に迫ったこの時期に、再び無料配信をさせていただくのには、いくつかの理由があります。

まずは「ＶＩＶＡＮＴ」第１シーズンですでに見てくださっている皆様に向けて、第１シーズンには、まだ回収されていない”謎”や、第２シーズンで新たに明かされる”真実”、その種がたくさん埋まっています。たくさんの考察を見させていただきましたが、まだ気づかれていないぞ、というものがチラホラあるなという印象です。ですので、この配信期間中にぜひくまなくチェックしていただきたい、というのが１つめの理由です。

２つめは、「ＶＩＶＡＮＴ」に触れたことがない皆様へ向けてとなります。「ＶＩＶＡＮＴ」は考察が先行し、複雑だと感じる方もいると思いますが、実はシンプルな物語なんです。序盤は「大脱出劇」、中盤は「ヒーローもの」、終盤は「父子の話」なので、割と気軽に触れることができるんです。その点を確かめるつもりで、まずは第１話を見ていただけたらうれしいです。この機会にぜひ、お気軽に見ていただきたい、というのが二つ目の理由となります。

３つめは、『ＶＩＶＡＮＴ』第２シーズンは、２クール連続放送が発表されていますが、期間だけではなく距離感も意識したプロジェクトになっています。視聴者の皆様も参加できて、身近に『ＶＩＶＡＮＴ』を感じてもらうための様々な展開を用意しています。その意味でも、スタート地点により多くのみなさまに立っていただきたい、ということが今回の最後の理由となります。

２０２６年はみなさまと一緒に、『ＶＩＶＡＮＴ』ワールドを作っていきたいと思い居ます。放送まであと少し、まだ間に合います。よろしくお願いします！！！