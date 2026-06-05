【GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok】 7月9日 発売予定 価格：通常版 6,930円ほか 【新プレイアブルキャラクター「フェディエル」紹介PV】 6月5日 公開

Cygamesは6月5日、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Nintendo Switch 2/PC用アクションRPG「GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok」において、新プレイアブルキャラクター「フェディエル」の紹介PVを公開した。

「フェディエル」は、闇の元素を用いた多彩な技で攻防サポートも可能な応用力の高いキャラクター。遠距離攻撃から、距離を詰めての強烈なラッシュ攻撃まで状況に応じて使い分けられる。

【フェディエル（CV.田野アサミさん）】

理の外にあるといわれる"六竜"が一柱。闇を統べる世界の"楔"として摂理を定める存在であり、物質や概念といった空の万物に影響を与えている

【[JP] GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok | キャラクター紹介（フェディエル）】

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