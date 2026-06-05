テレビ番組の「自宅・暮らし公開」に潜む防犯リスク、韓国では芸能人の実被害も…問われるメディアの安全対策

高齢者が独りで暮らす住居を、どこまで地上波などのテレビで公開してよいのだろうか。

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テレビ朝日系列の人気番組『ポツンと一軒家』は衛星写真を足がかりに人里から離れた場所にある一軒家を訪問し、そこで暮らす人々の人生模様や日々の営みを描いた番組だ。

深い山奥にある一軒家や、大自然に囲まれた暮らし、そこに生きる住民の歩み。この番組の魅力は、まさにそうした“ありのままの生活”を映し出す点にあり、2018年の放送開始以降から支持を集めてきた。

だが、ここ最近の放送に対しては視聴者から「個人情報が出すぎではないか」「高齢者の一人暮らしを顔出しで紹介して大丈夫なのか」といった意見が寄せられている。

このような反応の背景には、人々の防犯意識の変化が存在する。

高齢者の自宅を狙う強盗事件や、匿名・流動型犯罪グループ、いわゆる「トクリュウ」の脅威が深刻化する中で、住居の場所や住人の年齢、家族構成、さらには生活のパターンまでもがテレビを通じて露わになることに、恐怖を抱く人が増加しているのだ。

その心配は、単なる取り越し苦労とは言えない。

隣国の韓国では最近、バラエティ番組で放映された自宅の映像が、実際の強盗被害に結びついたとみられる事件が発生している。

韓国で相次ぐ自宅公開をめぐる犯罪被害

韓国社会に大きな衝撃を与えたのが、女優キム・ギュリの自宅に強盗が押し入った事件だ。

キム・ギュリは5月20日21時ごろ、ソウル鍾路区にある自宅で強盗被害に遭った。報道によると、当時に室内にいたキム・ギュリと知人の女性は、金品を要求されたうえに暴行を受けたという。

2人は身体を縛られていたものの、犯人の監視の目が緩んだ隙を突いて屋外へ脱出し、近くの市民に助けを求めて難を逃れた。なお、キム・ギュリは骨折や打撲といった怪我を負ったと報じられている。

さらに世間を驚かせたのは、その後の捜査状況だ。強盗傷害の容疑で身柄を拘束された被疑者は、警察の取り調べに対して「放送映像をユーチューブで見て位置を確認した」という趣旨の供述を行ったとされる。

キム・ギュリの自宅は、2022年にKBS 2TVのバラエティ番組『新商品発売〜コンビニレストラン』の作中で紹介された過去があった。彼女が作業室として使用している韓屋の建物であり、放送では、美しい韓屋の佇まいや内部の様子、ギャラリー空間、家の維持管理の風景などが映し出されていた。

キム・ギュリ（写真提供＝OSEN）

放映された当時は、著名人のライフスタイルや空間に密着する“観察バラエティ”のありふれた一コマに過ぎなかった。

しかし数年の歳月が流れた後、その映像がユーチューブ上に残り続けた結果、容疑者が自宅の場所を特定するための重要な手がかりになってしまった可能性がある。

制作者側にとっては出演者の日常を伝えるための映像であり、視聴者にとっては興味深い住空間の紹介であった。だが、犯罪を企てる者にとっては、標的の家を特定するための“下見情報”として機能してしまったということになる。

この事件をきっかけに、女優のナナやタレントのパク・ナレが遭った自宅被害も再び脚光を浴びている。

ナナ（写真提供＝OSEN）

ナナは昨年11月、京畿道九里市にある自宅に侵入した男から現金を要求され、刃物で脅迫される事件に見舞われた。韓国メディア『YTN』は「男はナナが過去にバラエティ番組やSNSのショート動画などで公開した特徴的な建物の外観と屋上の構造を手掛かりに、位置を追跡し、夜間を狙って配管をつたい、窓から侵入した」と報じている。

また、パク・ナレも昨年4月、ソウル市龍山区の自宅から数千万ウォン（数百万円）相当の金品を盗まれる被害に遭った。彼女も同様に、複数のバラエティ番組を通じて自身の自宅や生活の場を公開してきた有名人であった。

もちろん、これらすべての事件が番組での公開だけを直接の原因として起きたわけではない。芸能人は元から高い注目を集める存在であり、SNSやニュース記事、動画、ファンによる投稿など、多種多様な情報が掛け合わされることで住処が推測されるケースもある。

しかし、韓国で問題視されているのは、まさにその部分なのだ。現代においては、放送内で詳細な住所を明示しなくとも、住宅の外観や周囲の景色、建物の構造上の特徴、生活の動線、SNSの投稿内容などを繋ぎ合わせれば、場所の特定が可能になる場合がある。

つまり、問題の本質は、住所を隠していたとしても、映像に映り込んだ細かな断片が積み重なることで、悪意を持つ誰かにとっては十分な道標になり得るという点にある。

パク・ナレ（写真提供＝OSEN）

ここで話を、日本の『ポツンと一軒家』が抱える問題へと戻そう。

韓国のキム・ギュリやナナ、パク・ナレのケースは、著名人の自宅公開に伴うリスクの例である。しかし、『ポツンと一軒家』には、それらとは質の異なる恐ろしさが潜んでいる。

それは、出演者が有名人ではないという点だ。芸能人であれば、防犯への意識が高かったり、所属事務所やマネージャー、警備会社、あるいは近隣住民の目といった、一定の防衛線が機能している場合もある。もちろん、そうした対策があっても被害は防ぎきれていない。

その一方で、『ポツンと一軒家』に登場するのは、大半が一般の市民だ。そのうえ、人里離れた環境で暮らす高齢者であるケースが少なくない。

番組の特性上、周囲に住む人が少ないこと、高齢者が独居していること、建物の外見や周辺の自然環境、室内の様子や敷地全体が映し出されやすい傾向にある。制作側にとっては、これらこそが“暮らしぶり”を表現するための不可欠な要素となる。視聴者もまた、そうした情報が提示されるからこそ、その人の人生の物語に共感できるのだ。

だが、防犯という観点から見れば、これらは極めて機微な情報に他ならない。犯罪の機会を窺う者にとって、これらの描写は心温まる“物語”ではなく、格好の“手がかり”へと変貌してしまう。

韓国におけるキム・ギュリの事件は、まさにその危険性を浮き彫りにした。放送された時点では問題とされなかった自宅の映像が、数年後にYouTube上に残り続け、犯人の情報源になったとされる。テレビで一度電波に乗った情報は、放映が終われば消え去るわけではないのだ。

現代は、切り抜き動画や動画配信サービス、SNSの投稿、検索エンジンの発達によって、過去の映像コンテンツが長期にわたって閲覧可能な状態で残る。

そう考えると、『ポツンと一軒家』に対して寄せられた「個人情報が出すぎではないか」という懸念は、決して行き過ぎた過剰反応とは片付けられない。

明確な住所を明かさなければ安全であるという時代は、とうの昔に過ぎ去っている。外観や地形、周辺の施設、日々の生活リズム、家族の構成。断片的な情報が蓄積されれば、住処や生活上の脆弱性は容易に推測されてしまう。

韓国で起きたキム・ギュリの事件は、そうした潜在的な不安が現実に起こり得ることを証明した。

人々の暮らしにスポットを当てる番組が、出演者の安全に対してどこまで責任を負うことができるのか。その重い問いが、いま改めて突きつけられている。

（記事提供＝スポーツソウル日本版）