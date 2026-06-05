BTSのJUNG KOOK（ジョングク）とSEVENTEEN（セブンティーン）のMINGYU（ミンギュ）が東京で並んだ2ショットが公開され、大きな話題を集めている。

【動画】BTSジョングクとSEVNTEENミンギュの華麗な2ショット①～③【動画】インタビューや撮影に答える2人①～④

■BTSジョングク＆SEVNTEENミンギュ、原宿に降臨！

ふたりは6月4日、東京・原宿のCalvin Klein（カルバン・クライン）フラッグシップストアで開催された「Jung Kook for Calvin Klein」記念イベントに来場。JUNG KOOKはデニムのセットアップにブラックのレザージャケット、MINGYUはジーンズにブラックジャケットのコーディネートで現れた。

ジョングクとミンギュは同じ1997年生まれで、ASTRO（アストロ）のCHA EUN-WOO（チャウヌ）らも交えて仲が良く“クチルズ（97s）”の愛称で親しまれている。イベント会場で顔を合わせたふたりは仲睦まじく横に並び、和やかにポーズを相談。ミンギュがジョングクを手のひらで差したり、一緒にピースサインを取ったり、会場に集まった多数のメディアのカメラへ爽やかに笑顔を向けた。

SNSでは「クチルズビジュアル強い」「日本で並んだ2人を見れるとは！」「これはヤバい」「グクとミンギュが原宿にいるなんて」「親友2ショットに感動」「超イケメン」「見慣れた光景に2人がいるなんて」「オーラがヤバい」「絵面がハイレベルすぎる」「眼福すぎるコンビ」「クチルズ尊い」と、感動の声が広がっている。

■BTSジョングクがツーリングで行きたい場所は？

またふたりは、それぞれメディアのインタビューにも回答。ジョングクは日本でツーリングで行きたい場所、ミンギュは東京で必ず食べるものなどについて語っている。