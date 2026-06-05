菅原由勢がサプライズ! W杯目前に25歳誕生日迎えた久保建英「メンタル的にも僕は若いので」
メキシコ・モンテレイで事前キャンプ中の日本代表MF久保建英(ソシエダ)が25歳の誕生日を迎えた現地時間4日、報道陣の取材に応じ、「しっかりW杯に向けていい準備をしたい。意外と時間もないのでここから突き詰めていきたい」と決意を表明。W杯まで「ここから戦術練習も増えてくると思うので、チームとしての連係連動と個人としてもコンディションを上げていきたい」と意気込みを語った。
15歳でJリーグデビューを果たし、17歳の終わりに日本代表に初選出された久保もこの日で25歳。心境を問われた久保は「誕生日なので嬉しいけど……」と苦笑いを浮かべつつ、25歳という数字には「パッと思いつかないですね。25歳。あまり何もないですね」と戸惑いまじりに話した。
2019年に18歳の誕生日をA代表で迎えて以降、代表活動中の誕生日はコロナ禍の20年と東京五輪直前活動にいた21年を除いて6回目。時の流れを感じさせるものの、久保は「それを言ったらネイマールとかも33歳くらい(34歳)になっているので、そう考えたら時の流れは平等なのかなと思う」と冷静に受け止めた。
若い頃から「ピッチ上では年齢は関係ない」という姿勢を貫いてきた久保だが、実際にプレー中に年齢を感じることはないという。「メンタル的にも僕は若いので。現実的に30とかはまだ見えてこないですね」と言い、「まだ身体がキツいとかもないので。みんな25とかになって年取ったみたいに言うけど、タイプ的にもそんな感じじゃない」とフレッシュに話した。
前回カタールW杯は冬開催だったため、初めて迎えるW杯直前の誕生日。「基本的に夏に大会があったら誕生日を迎えるので、家族と祝えないのは悲しいけど、代わりに代表のみんなが祝ってくれるので嬉しい」。テレビインタビューでは盟友のDF菅原由勢(ブレーメン)からサプライズのケーキを受け取り、報道陣からの祝福の声に応えながら笑顔で取材エリアを後にした。
(取材・文 竹内達也)
2019年に18歳の誕生日をA代表で迎えて以降、代表活動中の誕生日はコロナ禍の20年と東京五輪直前活動にいた21年を除いて6回目。時の流れを感じさせるものの、久保は「それを言ったらネイマールとかも33歳くらい(34歳)になっているので、そう考えたら時の流れは平等なのかなと思う」と冷静に受け止めた。
若い頃から「ピッチ上では年齢は関係ない」という姿勢を貫いてきた久保だが、実際にプレー中に年齢を感じることはないという。「メンタル的にも僕は若いので。現実的に30とかはまだ見えてこないですね」と言い、「まだ身体がキツいとかもないので。みんな25とかになって年取ったみたいに言うけど、タイプ的にもそんな感じじゃない」とフレッシュに話した。
前回カタールW杯は冬開催だったため、初めて迎えるW杯直前の誕生日。「基本的に夏に大会があったら誕生日を迎えるので、家族と祝えないのは悲しいけど、代わりに代表のみんなが祝ってくれるので嬉しい」。テレビインタビューでは盟友のDF菅原由勢(ブレーメン)からサプライズのケーキを受け取り、報道陣からの祝福の声に応えながら笑顔で取材エリアを後にした。
(取材・文 竹内達也)