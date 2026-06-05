同じ「Q（クイーン）」のカードをつかんだ2人の美女が、まさかの激突。勝負を分けたのは、最後に残った1枚の差だった。

【映像】ポーカー美女対決、“トリップス”で天国と地獄のリアクション

美女12人がポーカークイーンの座を競い合うABEMAオリジナルトーナメント「ABEMA Queen Of Poker（AQOP）シーズン3」第8回が5月30日に配信。予選テーブルDの中盤、同じレア役同士がぶつかる大きな勝負が訪れた。

谷口彩菜が首位を走り、阿久津真央と中川美優がそれぞれ2位、3位で追う中、まよんぬ、山瀬まゆも浮上を狙う展開。この場面では、まず阿久津がスペードとクラブの「Q9」で参戦。続いて、まよんぬがスペードとクラブの「KQ」でコールした。さらに中川も加わり、3人でフロップを見る展開となった。

フロップはクラブの「J」、スペードの「7」、ハートの「Q」。阿久津とまよんぬのどちらにも「Q」がヒットし、2人は同じ「Q」のペアを持つ形になった。ここでまよんぬはコール。解説のAmuは「コールするかレイズするか、それを選べるくらい『KQ』は強いハンドですね」と説明した。

中川がここで撤退し、勝負は阿久津とまよんぬの一騎打ちに。ターンで出たのはダイヤの「Q」。これで阿久津とまよんぬ、どちらにも「Q」3枚のトリップスが完成した。この展開に視聴者は「これはかわいそうやなw」「これは…」「厳しいな」と興奮。

同じ「Q」トリップス。見た目には互角にも思えるが、この時点で勝っているのは「K」を持っているまよんぬ。阿久津のもう1枚は「9」のため、同じ役でもキッカーの差でまよんぬが上回っていた。

阿久津は7000点をベット。まよんぬもこれにコールし、勝負はリバーへ進んだ。最後のカードはダイヤの「2」。盤面は変わらず、まよんぬがリードしたまま最終判断を迎える。

リバーでまよんぬがチェックすると、阿久津は2万点をベット。まよんぬは少し迷った後、コールを決断した。カードが開かれ、同じ「Q」トリップスながら、キッカー勝負でまよんぬの勝利が確定。勝ちを確認したまよんぬは「やったぁ」と安堵の声を漏らした。

一方の阿久津は、自分も強い役を完成させていただけに、思わず瞬きをして苦しそうな表情。同じ「Q」トリップスでも、まよんぬは歓喜、阿久津は痛恨。紙一重のキッカー勝負が2人の明暗をくっきり分けた。

◆ABEMA Queen Of Poker（AQOP） 女性12人が「ポーカークイーン」の座を競い合うABEMAオリジナルのトーナメント。6人2テーブルの予選ステージを各人2戦ずつ行い、獲得ポイント上位6人がFINALステージへ進出する。賞金総額は280万円。

（ABEMA／「ABEMA Queen Of Poker」より）