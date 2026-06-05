『トイ・ストーリー5』日本版予告解禁 ジェシーが奮闘、ウッディ＆バズと“デジタル時代”に挑む
ディズニー＆ピクサーの人気シリーズ最新作『トイ・ストーリー5』（7月3日公開）の日本版予告が解禁された。1996年に日本公開された『トイ・ストーリー』から30年。シリーズが描き続けてきた「おもちゃと人間の絆」の集大成を予感させる映像となっている。
【動画】『トイ・ストーリー5』日本版予告
「トイ・ストーリー」は、おもちゃたちの視点から持ち主との絆や成長、別れを描き、世界中の観客を魅了してきたピクサーを代表するシリーズ。最新作では、スマートフォンやタブレットが当たり前となった現代を舞台に、おもちゃたちがかつてない危機に直面する。
物語の中心となるのは、アンディからおもちゃを託された少女・ボニー。想像力豊かなボニーだったが、周囲の子どもたちとの関係に悩む中、最新タブレット「リリーパッド」と出会ったことで生活が一変する。遊びの時間に輝いていた笑顔は次第に失われ、おもちゃたちは危機感を募らせていく。
今回解禁された映像は、カウガール人形のジェシーとかつての持ち主・エミリーとの思い出の一場面から始まる。かつてジェシーはエミリーのもとで大切にされていたが、エミリーが成長しおもちゃで遊ばなくなったことでつらい別れを経験した。
ウッディと出会ったことで、バズをはじめ多くの仲間と出会い新たな居場所を見つけたジェシーだったが、最新作では持ち主・ボニーのもとに最新タブレット・リリーパッドが現れたことで、再び自分たちの居場所が無くなるのではという不安がジェシーを襲う。
一方で、周りから遅れないようにタブレットに没頭していくボニーだったが、かつて遊びの時間の中で輝いていた笑顔が失われていく…。そんな様子に胸を痛めたジェシーは「本当のボニーを取り戻さなきゃ！」と、久々に再会するウッディやバズ・ライトイヤーら仲間たちとともに立ち上がる。
シリーズ最大の敵となるのは悪役ではなく、“デジタル”そのもの。予告では、「みんなの時間がタブレットに支配されている」という印象的な言葉も登場する。子どもたちの時間を奪うタブレットに対し、おもちゃにできる本当の役割とは何か、そして時代が変わっても変わらないものとは何か――シリーズ30年の歴史の中で積み重ねてきたテーマが、ひとつの答えへと向かっていくことを予感させる。
【動画】『トイ・ストーリー5』日本版予告
「トイ・ストーリー」は、おもちゃたちの視点から持ち主との絆や成長、別れを描き、世界中の観客を魅了してきたピクサーを代表するシリーズ。最新作では、スマートフォンやタブレットが当たり前となった現代を舞台に、おもちゃたちがかつてない危機に直面する。
今回解禁された映像は、カウガール人形のジェシーとかつての持ち主・エミリーとの思い出の一場面から始まる。かつてジェシーはエミリーのもとで大切にされていたが、エミリーが成長しおもちゃで遊ばなくなったことでつらい別れを経験した。
ウッディと出会ったことで、バズをはじめ多くの仲間と出会い新たな居場所を見つけたジェシーだったが、最新作では持ち主・ボニーのもとに最新タブレット・リリーパッドが現れたことで、再び自分たちの居場所が無くなるのではという不安がジェシーを襲う。
一方で、周りから遅れないようにタブレットに没頭していくボニーだったが、かつて遊びの時間の中で輝いていた笑顔が失われていく…。そんな様子に胸を痛めたジェシーは「本当のボニーを取り戻さなきゃ！」と、久々に再会するウッディやバズ・ライトイヤーら仲間たちとともに立ち上がる。
シリーズ最大の敵となるのは悪役ではなく、“デジタル”そのもの。予告では、「みんなの時間がタブレットに支配されている」という印象的な言葉も登場する。子どもたちの時間を奪うタブレットに対し、おもちゃにできる本当の役割とは何か、そして時代が変わっても変わらないものとは何か――シリーズ30年の歴史の中で積み重ねてきたテーマが、ひとつの答えへと向かっていくことを予感させる。