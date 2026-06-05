歌舞伎俳優の尾上松也（４１）が、鈴木おさむ氏（５４）が脚本・演出を手掛ける舞台「桶狭間の義経」（１０月２９日〜１１月３日、大阪・ＣＯＯＬ ＪＡＰＡＮ ＰＡＲＫ ＯＳＡＫＡ ＴＴホール）に主演することが４日、分かった。

鈴木氏が「もし源義経が戦国時代にタイムスリップしたら？」という斬新な発想で描くエンタメ時代劇。松也演じる義経が、織田信長が今川義元を破った桶狭間の戦い（１５６０年）に軍師として参加する。北山宏光（４０）が織田信長、北乃きい（３５）が静御前、濃姫の２役を演じる。

松也は、鈴木氏と２０２２年の舞台「怖い絵」以来、４年ぶりのタッグで「義経と信長。会うはずのない２人が出会うと、どんな事が起きるのか。おさむさんの頭の中ではどうなっているのか、今からとても楽しみです」。北山は「どんな信長を演じようか、また演じられるのか今から胸が高鳴っています」と気合十分だ。

共演は納谷健（３０）、中村莟玉（２９）、尾上まつ虫（２７）、ダイノジ・大地洋輔（５３）、安田桃太郎（４０）ら。１１月６〜７日に宮城・電力ホール、同１１〜２０日に東京・ＥＸシアター六本木、同２４〜２５日に福岡・キャナルシティ劇場で上演する。