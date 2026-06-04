実業家が番組内でカツラを外す“ボケ”を披露し、スタジオが爆笑に包まれる場面があった。

【映像】実業家がカツラを外した姿に爆笑

6月4日、芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ”『資産、全部売ってみた #2』（ABEMA）が放送された。前回の#1で、自身の生い立ちを語った元セクシー女優の深田えいみ。「フィリピンで子ども食堂を開きたい」という夢の資金を募るため、今回は5人の資産家たちに向けてアピールする「ギフティングステージ」の模様が公開された。

同企画は、資産家たちが深田を応援したいと思えば自らの資産を売り、応援金として贈与するというもの。1人目の資産家として、りらくるを270億円で売却した株式会社T’sインベストメント会長の竹之内教博氏が紹介された。竹之内氏は純金の観音像や純金製の大判など8点の資産を持参した。

スタジオでは、番組MCの小島瑠璃子が「自然です」と含みを持たせたコメントで挨拶。これに竹之内氏が「自然？なんの話してますか？まさかこれのこと言ってるんですか？」と自らの頭に手をかけ、カツラをカパカパと上下させる。

小島が「もうやってくれるの？」と驚くと、同じくMCの平成ノブシコブシ・吉村崇が「これ（カツラ）も資産いけますもんね？」とすかさず参入。これに竹之内氏は「いくらで売れるんすかね？まずこれを査定していただいてもよろしいですかね？」と自らのカツラを完全に外して対応し、スタジオの爆笑をさらった。

番組冒頭でのいきなりの“大ボケ”に、吉村は「そんな簡単に出すんだったらなぜ被ってるんだろうと。（外したままで）もういいじゃねえかっていう（笑）」とテンポ良くツッコミを入れていた。