柏レイソルは4日、DF成瀬竣平とGK坂田大樹について、契約満了に伴い今シーズン限りで退団することを発表した。



成瀬は2025シーズンに加入し、チームでは主に3バックの右で起用された。今回の発表に際しては、柏のチームメイトとスタッフへの感謝を伝え、「何気なく過ぎていく一日一日が、実は多くの人の支えの上に成り立っていたこと、その人達によって1つのチームが成り立っていることをこのクラブで改めて深く学びました。ここで得た経験と出会いを力に変え、次の場所でも前を向いて挑戦を続けます。レイソルに関わるすべての皆さま、本当にありがとうございました」と続けている。





一方の坂田も2025シーズンから柏でプレー。クラブを通じて、応援してくれたファン・サポーターやチーム関係者への感謝の言葉を寄せた。「すばらしい仲間たちと切磋琢磨しながら過ごした時間、そしてクラブで得た経験は、自分にとってかけがえのない財産です。このクラブで学んだことや経験を胸に、新たな環境でも成長し続けたいと思います。また、成長した姿を皆さまに見せられるよう努力していきます。柏レイソルのさらなる発展と活躍を心から願っています。本当にありがとうございました」新たな道を歩むことになった成瀬と坂田が、次なる舞台でどのようなキャリアを築いていくのかにも注目が集まる。