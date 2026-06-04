“2児の母”白洲迅の妻・竹内渉、本格的な“お家焼肉”の様子公開「家族で楽しめそう」「食欲そそられる」の声
【モデルプレス＝2026/06/04】俳優・白洲迅の妻でタレントの竹内渉が6月3日、自身のInstagramストーリーズを更新。お家焼肉の様子を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】イケメン俳優の39歳妻「本格的」豪華“お家焼肉”の様子
竹内は「子供がいるからお家焼肉は大変すぎるかな？と思ったけど意外といけた 楽しかった」とつづり、写真を投稿。プレートの上にエビやイカ、ウインナーや肉などを乗せて焼いている様子を披露している。
この投稿には「おうち焼肉いいですね」「どれも美味しそう」「家族で楽しめそう」「エビもイカもあって豪華ですね」「食欲そそられる」「おうちでこんな本格的な焼肉ができるなんて」「最高のごちそうです」などと話題となっている。
白洲と竹内は2022年4月に結婚を発表。2024年1月に第1子となる長男、2025年4月に第2子となる長女が誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】イケメン俳優の39歳妻「本格的」豪華“お家焼肉”の様子
◆竹内渉、お家焼肉の様子公開
竹内は「子供がいるからお家焼肉は大変すぎるかな？と思ったけど意外といけた 楽しかった」とつづり、写真を投稿。プレートの上にエビやイカ、ウインナーや肉などを乗せて焼いている様子を披露している。
◆竹内渉の投稿が話題
この投稿には「おうち焼肉いいですね」「どれも美味しそう」「家族で楽しめそう」「エビもイカもあって豪華ですね」「食欲そそられる」「おうちでこんな本格的な焼肉ができるなんて」「最高のごちそうです」などと話題となっている。
白洲と竹内は2022年4月に結婚を発表。2024年1月に第1子となる長男、2025年4月に第2子となる長女が誕生した。（modelpress編集部）
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