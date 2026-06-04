杉浦太陽＆辻希美夫妻の長女・希空、映画『マイケル』ジャパンプレミア登場 会場から「かわいい！」の声
タレント・杉浦太陽＆辻希美夫妻の長女・希空が4日、都内で行われた“キング・オブ・ポップ”ことマイケル・ジャクソンの軌跡を描く映画『Michael／マイケル』（12日公開）のジャパンプレミアに出席した。
【写真】かわいすぎる…満面の笑みをみせる希空
希空はこの日、ブラックを基調としたパンツスーツルックで登場。クールに決めていたが、時折見せる笑顔に会場からは「かわいい」コールが送られた。
マイケル・ジャクソンは、圧倒的な歌唱力と革新的なダンスパフォーマンスで、アーティストの枠を超え、全世界的なアイコンとなった“キング・オブ・ポップ”。本作では、世界的スターへと駆け上がる若き日のマイケルの“創造の瞬間”と、その才能ゆえの孤独、父の支配と自身の理想の狭間で葛藤しながら、数々の名曲を生み出していく姿を描く。
イベントには、主人公・マイケル役を務める実甥のジャファー・ジャクソンを含むキャスト＆製作陣も集結した。
【写真】かわいすぎる…満面の笑みをみせる希空
希空はこの日、ブラックを基調としたパンツスーツルックで登場。クールに決めていたが、時折見せる笑顔に会場からは「かわいい」コールが送られた。
マイケル・ジャクソンは、圧倒的な歌唱力と革新的なダンスパフォーマンスで、アーティストの枠を超え、全世界的なアイコンとなった“キング・オブ・ポップ”。本作では、世界的スターへと駆け上がる若き日のマイケルの“創造の瞬間”と、その才能ゆえの孤独、父の支配と自身の理想の狭間で葛藤しながら、数々の名曲を生み出していく姿を描く。
イベントには、主人公・マイケル役を務める実甥のジャファー・ジャクソンを含むキャスト＆製作陣も集結した。