敵地ダイヤモンドバックス戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は3日（日本時間4日）、敵地ダイヤモンドバックス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場した。6回2安打無失点、6奪三振で7-0の勝利に貢献。6勝目を挙げた。打っても4打数3安打2四球と大活躍。MLB公式が1枚の写真とともに報告した事実に、ファンはもはや困惑している。

大谷は初回から3イニング連続で三者凡退の好投。4回2死から、前回登板と合わせて9回2/3で初めての安打を許すも、続く4番アレナドを三ゴロに打ち取った。5回は三者凡退。6回に1死一、二塁のピンチを作るも併殺打で切り抜けた。規定投球回数には1イニング届かずも、防御率は驚異の0.74となった。

打っては、初回に内野安打を放つと、3回と4回には四球で出塁。6回の第4打席には右前打でチャンスを拡大した。7回の第5打席は三振に倒れるも、9回の第6打席に右安打を放ち、この日5出塁とした。

MLB公式Xは大谷の第6打席から7分後にガッツポーズする大谷の画像を公開。文面には「ショウヘイ・オオタニ（投手）：2安打1四球。ショウヘイ・オオタニ（打者）：3安打2四球」と記した。自身の出塁数よりも、相手打線全体に許した出塁数の方が少なかった衝撃の事実を伝えた。

これには日本のファンから「普通にやばすぎるはずなのに過去の大谷のせいで凄さがかすむ」「もう驚かない定期」「打たれた数より、打った数が多いって…もはやバグやろ」「やめてあげて！w」「やっぱすげーな」「逆でも十分凄いのに、上回ってくるのホンマ……」「めちゃくちゃで草」「この数字だけでも異常よね」などの声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）