堤真一さん主演の日曜劇場『ＧＩＦＴ』第8話が6月7日夜9時から放送されます。

【写真】涼と飯倉義親

『ＧＩＦＴ』は、パラスポーツである車いすラグビーを舞台に、弱小チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら、本気で心と身体をぶつけ合うことで仲間、家族の大切さを知っていく絆と再生の物語。

天才すぎる頭脳と知識を持ち合わせた宇宙物理学者・伍鉄文人（ごてつ・ふみと）を演じる堤真一さんは、1999年放送の『ザ・ドクター』以来27年ぶりに日曜劇場の主役を務めます。

※以下6月7日放送予定のネタバレを含みます。

第9話あらすじ

日本選手権の組み合わせが決まった。

強豪のシャークとスネークはプールＡで、ブルズはプールＢだ。

肥大型心筋症の疑いがある涼（山田裕貴）は激しい運動が命取りになりかねないが、そのことを母・君代（麻生祐未）に打ち明け、覚悟を決めて試合に臨む。

家族が見守る中、ブルズは見事予選を突破。

決勝トーナメント進出を決め、昊（玉森裕太）も応援のための曲作りに一層力が入る。

一方、涼の体調を気にかける伍鉄（堤真一）は、彼を決勝トーナメントで起用するか否か悩む。

そして、人香（有村架純）も初めて涼の病気のことを知る。

奇跡の復活を遂げたブルズ。

しかし、その矢先、涼に異変が…！