グループBTS（防弾少年団）のV（ブイ）が、軍服務時代に一緒に訓練を受けた同期に向けて応援メッセージを送り、話題となっている。

最近、Vと陸軍訓練所で生活を共にしたあるクリエイターが、自身のSNSや動画プラットフォームを通じて、Vとの訓練所での思い出を収めたコンテンツを相次いで公開した。

これを見たVは、自らコメントを残して再会の喜びを示した。Vは「久しぶりだね。本当に記憶力がすごいな」と書き込み、このコメントはファンの間で話題となった。

しかし、訓練所時代のエピソードが続々と公開されると、一部のファンの間では、私的な軍生活が過度に消費されているのではないかとの懸念の声も上がった。これを受け、そのクリエイターは2日、動画投稿を中止すると明らかにした。

その後も論争が続くと、Vは3日、長文のコメントを通じて自らの立場を伝えた。

Vは「元気にしてる？ 君が心を込めて制作した動画を好意的に見て感謝している人も多いけれど、一方で心配している人たちも少しいるみたいだね」とした上で、「僕は本当に楽しかった。生きていると、確かに良い意図でやったことでも、人それぞれ見方が違うから受け取り方も変わることがある。あまりすべての視線を気にしすぎないでほしい」と伝えた。

さらにVは、「もしかしてこうした反応のせいで、余計なストレスを抱えながらベンチプレスをしているんじゃないかと心配になってさ。面倒くさいけどコメントを残してみた。少しでも助けになればうれしい」と気持ちを伝えた。

一方、Vは2023年12月に入隊し、陸軍第2軍団軍事警察特殊任務隊で服務した後、昨年6月に除隊した。