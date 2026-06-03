¥Ó¥¯¥¿ー¡¢¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¥«¥éー¤Î¾®·¿Bluetooth¥¹¥Ôー¥«ー¡£Íá¼¼ºÆÀ¸¤Ç¡È¤³¤â¤ê¡É¤òÍÞ¤¨¤ë¥âー¥ÉÅëºÜ
¥¹¥«¥¤¥Ö¥ëー
JVC¥±¥ó¥¦¥Ã¥É¤Ï¡¢¥Ó¥¯¥¿ー¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Ýー¥¿¥Ö¥ëBluetooth¥¹¥Ôー¥«ー¡ÖSP-C100BT¡×¤ò6·îÃæ½Ü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï¥ªー¥×¥ó¤Ç¡¢»Ô¾ìÁÛÄê²Á³Ê¤Ï10,400±ßÁ°¸å¡£¥«¥éー¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥¹¥«¥¤¥Ö¥ëー¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥Æ¥é¥³¥Ã¥¿¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Û¥ï¥¤¥È¤Î4¿§¡£¥È¥ì¥ó¥É´¶¤Î¤¢¤ë¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¥«¥éー¤òºÎÍÑ¤·¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¿§¹ç¤¤¤Ç¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤È¤ÎÄ´ÏÂ¤ò¿Þ¤Ã¤¿¡£
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤¬¤éÇ÷ÎÏ¤Î¹â²»¼Á¥µ¥¦¥ó¥É¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥Ýー¥¿¥Ö¥ë¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¹¥Ôー¥«ー¡£ËÜÂÎ¤ÏÌó10cm»ÍÊý¤Î¥¹¥¯¥¨¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥µ¥¤¥º¡£Â¦ÌÌ¤Ë¤Ï¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢»ý¤Á±¿¤Ó¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¤Û¤«¡¢¥Õ¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Ë³Ý¤±¤Æ»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¥Ö¥é¥Ã¥¯
ËÜÂÎ¤Ï¥¿¥ÆÃÖ¤¡¦¥è¥³ÃÖ¤¤ÎÎ¾Êý¤ËÂÐ±þ¤·¡¢ÀßÃÖ¾ì½ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¥Õ¥êー¤Ë»ÈÍÑ²ÄÇ½¡£ËÉ¿å¡¦ËÉ¿Ð»ÅÍÍ¤ÏIP67ÁêÅö¤Ç¡¢¥Ð¥¹¥ëー¥à¤ä¥¥Ã¥Á¥ó¤Ê¤É¤Î¿å²ó¤ê¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ç¤â¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¤Î²»³Ú¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¥Ç¥¶¥¤¥óÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Ôー¥«ー¥Õ¥ìー¥à¤Ë¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¤Ê°õ¾Ý¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥×Ä´¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¤òºÎÍÑ¡£¸«¤ë³ÑÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ä¤ï¤é¤«¤Ê±¢±Æ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤Ê¤¸¤ß¤ä¤¹¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£ËÜÂÎÀµÌÌ¤Ë¤Ï¡¢¥Ó¥¯¥¿ー¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¸¤¤Î¥Þー¥¯¤â¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÇÛÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Æ¥é¥³¥Ã¥¿
¥¹¥Ôー¥«ーÉô¤Ï¡¢ËÜÂÎÀµÌÌ¤Ë50mm¥Õ¥ë¥ì¥ó¥¸¥¹¥Ôー¥«ー¤È¥Ñ¥Ã¥·¥Ö¥é¥¸¥¨ー¥¿ー¤òÅëºÜ¡£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥µ¥¤¥º¤Ê¤¬¤é¡¢ÎÏ¶¯¤¯¹¤¬¤ëÄã²»¤È¥¯¥ê¥¢¤Ê¹â²»¤Ë¤è¤ëÇ÷ÎÏ¤Î¹â²»¼Á¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Û¥ï¥¤¥È
¤Þ¤¿¡¢¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤äºÆÀ¸¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë3¤Ä¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥âー¥É¤âÅëºÜ¤¹¤ë¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥Îー¥Þ¥ë¡×¡¢Íá¼¼Æâ¤Ç¤Î²»¤ÎÏÄ¤ß¤ä¤³¤â¤ê¤òÍÞ¤¨¤ë¡Ö¥Ð¥¹¥ëー¥à¡×¡¢¿Í¤ÎÀ¼¤ÎÌÀÎÆÅÙ¤ò¹â¤á¡¢Æ°²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ê¤É¤òÊ¹¤¼è¤ê¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¡Ö¥Ü¥¤¥¹¡×¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢ËÜµ¡¤ò2ÂæÀÜÂ³¤·¤Æ¥¹¥Æ¥ì¥ªºÆÀ¸¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥Æ¥ì¥ª¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°µ¡Ç½¤Ë¤âÂÐ±þ¡£Bluetooth¤ÏÉ¸½àµ¬³ÊVer.5.4¡¢ÂÐ±þ¥³ー¥Ç¥Ã¥¯¤ÏSBC¡¢AAC¡£Power Class 1¤ËÂÐ±þ¤·¡¢°ÂÄê¤·¤¿¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹ÀÜÂ³¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¶îÆ°»þ´Ö¤ÏºÇÂç15»þ´Ö¡£