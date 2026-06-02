新日本プロレスジュニアの祭典「ベスト・オブ・ザ・スーパージュニア（ＢＯＳＪ）」２日後楽園大会のＡブロック公式戦で、葛西純（５１）がマスター・ワト（２９）から５勝目を挙げた。

ワトの入場を襲った葛西は、場外でイスを投げつけ大流血に追い込む。リングに戻れば噛み付き、顔面かきむしりで容赦なく傷口をえぐっていった。

竹串を奪われると、バズソーキック、プランチャで反撃を許す。それでも垂直落下式リバースタイガードライバーで流れを引き戻し、自分の頭に注射器を刺してラリアートを発射した。

リップロックからのパールハーバースプラッシュはヒザで迎撃されたものの、一歩も引かないエルボー合戦からヘッドバット合戦を展開。通天閣ジャーマンを防ぐと、強引Ｇ ＭＹ ＷＡＹ（変型首固め）で３カウントを奪った。

これで葛西は最終公式戦（３日、後楽園）を前に勝ち越しが決定した。「めちゃくちゃ楽しいじゃねえか！ ＢＯＳＪ、葛西純を呼んで今さら後悔してんじゃねえぞ？ インディで２８年やってきた葛西純がＢＯＳＪで勝ち越しているこの現実を見ろ」とニヤリ。

さらに「そして考えてみろ。藤田晃生、マスター・ワト、新日本プロレスの生え抜き２人が何でイカれてる？ 葛西純がＢＯＳＪ用に生み出した秘技・強引Ｇ ＭＹ ＷＡＹで３つ取られてるんだよ。永井（大貴）もそうだな。この現実をどう受け止める？」と勝ち誇った。

今大会最注目の大ベテランは優勝宣言を繰り出すと「世界のインディファン！ お前らには葛西純がいる」とメッセージ。勢いそのままに、頂まで突っ走る。