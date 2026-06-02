次世代の乗り物が世界ジオパークに認定された美祢の大自然を走ります。



特別なツアーが秋吉台で今月末から始まるのを前に報道公開されました。



こちらが次世代の電動バス＝e‐Palette(。



中国地方で乗ることが出来るのはここだけです。



（萬徳記者）

「ご覧ください。この大きな窓。美祢の大自然が目の前に広がります」



最大の特徴である大型ウィンドウガラスからの眺めは、今までとは一味違う新しい移動体験を届けてくれます。





Mine秋吉台ジオパークが世界ジオパークに認定されたことを受けJRグループと美祢市が企画しました。（ジオガイド）「(カルストロードは)昭和45年にできました。山口県でも最初の方の有料道路だったんです」バスにはジオガイドも同乗し秋吉台の成り立ちなどを聞きながらツアーを楽しめます。コースは秋芳洞入口近くの秋吉台観光交流センターを出発し、カルストロードを通って秋吉台サファリランドへ向かいます。サファリランドでは動物たちの姿をダイナミックに見ることができます。ライオンの姿もすぐ目の前に！ツアーは動物とのふれあいの時間を含めておよそ3時間です。(ジオガイド)「サファリランドに行く手段が難しいという方たちにも手軽に予約してほしい」「日常とはちょっと違った体験をe‐Palette(イーパレット)でできるのでは」ツアーは今月28日から9月まで主に土日祝日に運行され事前予約が必要です。