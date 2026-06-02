「巨人−オリックス」（２日、東京ドーム）

巨人の原辰徳元監督がニッポン放送の中継でゲスト解説を務め、交流戦で忘れられないシーンを明かした。

「あれはショックだったね」と振り返ったシーンは第２次政権１年目の２００６年６月１１日に千葉マリンスタジアム（現ＺＯＺＯマリンスタジアム）で行われたロッテ戦。イ・スンヨプが同点の三回に１９号２ランを放った。

だが一塁走者の小関が三塁ベースを踏み忘れてしまい、ロッテ・今江のアピールプレーでアウトに。１９号は幻となって試合にも敗れた。当時は「ベース踏み忘れ事件」として大きな注目を集めた。

中継の中で当時を懐かしむように「そんなことプロ野球では絶対にありえないってね」と語った原氏。実際にそのゲームの試合後に「ああいうミスは考えられないけど現実に出てしまった…」。試合中はナインに「小関のミスはチームのミス。みんなではじき返せ」とゲキを飛ばしていたことを明かしていた。

序盤まで独特の表現で試合を解説していた原氏。ファンも「ショウアップナイター聞いてるんだけど、原辰徳さんの解説面白い」「口調が原さんだわ」とつぶやいていた。