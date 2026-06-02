これで朝ラクに！作り置きOKな冷めても美味しいお弁当おかず

朝のお弁当作り、少しでも時短したいですよね。クックパッドで人気のお弁当おかずレシピの中から、編集部が「作り置きできて、冷めても美味しい」5品を選びました。週末にまとめて作っておけば、忙しい朝もぐっとラクになります。

▼スナップエンドウとちくわ、磯部バター醤油炒め

旬のスナップエンドウとちくわを、バター醤油と青のりで炒めた副菜。シンプルな材料ながら風味豊かで、お弁当の隙間を埋めるのにもってこいの一品です。すぐに作れるので、朝の時短にも役立ちます。

▼冷めてもやわらか、定番照り焼きチキン

お弁当のメインおかずとして長く愛されてきた照り焼きチキン。このレシピは冷めてもしっとりやわらかく仕上がるのがポイントで、作り置きにも最適です。甘辛いタレがご飯によく合い、子どもから大人まで幅広く喜ばれる一品です。

▼鶏むね肉でふんわり、冷めても美味しいピカタ

パサつきがちな鶏むね肉を使いながらも、ふんわり仕上がると評判のピカタ。卵衣がしっかり包んでくれるので、時間が経っても美味しさをキープします。節約食材でボリュームのあるメインおかずが作れる、うれしいレシピです。

▼絹さやをくるりと巻いて、鮮やか豚肉巻き

豚肉で絹さやを巻いた、見た目も鮮やかな一品。緑色がお弁当の彩りをパッと明るくしてくれます。シャキッとした食感も楽しく、市販のタレを加熱する一工夫で味がなじんで美味しくいただけます。

▼にんじんとピーマンの黄金比きんぴら

赤と緑が鮮やかなきんぴらは、作り置き副菜の王道。黄金比の味つけで、ご飯が進む絶妙な甘辛さに仕上がります。冷凍保存できるので、週末にまとめて作っておくと平日のお弁当作りがぐっとラクになります。

どのレシピも、忙しい毎日の中でも無理なく続けられる工夫が詰まっています。週末にまとめて仕込んでおけば、平日の朝があっという間に乗り切れますよ。ぜひお気に入りの一品を見つけてみてください。



素敵なレシピをご投稿いただいた皆さん、ありがとうございました！

ご紹介したレシピを作った皆さん

こはるスマイルごはん



makopapa



teateatea



ミント15♪



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「作りおき」保存のルールをおさらい

保存状況により、保存期間は異なりますので、なるべく早く食べきりましょう。



冷蔵庫や冷凍庫で保存…常温での保存は避ける

清潔な保存容器を使用する…水滴や汚れは腐敗の原因に

取り分け用の箸で取り出す…口に直接入れる箸や手でさわるのはNG

2〜3日を目安に食べきる

お弁当に入れるときはレンジで再加熱＆完全に冷ます

作った日付を記しておく

