【アフタヌーン40周年展】 開催期間：7月10日～7月26日 会場：池袋・サンシャインシティ　展示ホールA 料金： 前売券：2,200円 / グッズ付前売券：5,200円 当日券：2,500円 / グッズ付当日券：5,500円

【拡大画像へ】

　講談社は7月10日（金）からアフタヌーン創刊40周年を記念して開催される「アフタヌーン40周年展」のグッズラインナップ第1弾と会場の展示内容を公開した。

　グッズコーナーでは、市川春子さんがデザインした「宝石の国」のクリアファイルなど、イベント限定のオリジナルグッズが多数登場する。

【「クリアファイル2枚セット：宝石の国」　約A4　1,100円】

市川春子氏デザイン。「宝石の国」のイラストを使用したクリアファイルの2点セット

【「クリアファイル2枚セット：ブルーピリオド」　約A4　1,100円】 【「マグネットシート：GUNSMITH CATS」　約90×60mm　660円】

作中に登場するGUNSMITH CATSのPR風マグネットシート。冷蔵庫などに貼って楽しめる

【「マグネットシート：ヨコハマ買い出し紀行」　約90×60mm　660円】 【「アクリルミラー：宝石の国」　約65×65mm　各1,430円】

市川春子氏デザイン。「宝石の国」のイラストをあしらった、スライド式のアクリルミラー

【「シャーレ風アクリルミラー：もやしもん＋」　約65×65mm　各1,430円】

「もやしもん＋」の菌をイメージした、“シャーレ風”デザインのアクリルミラー。スライド式で持ち運びに便利

【「マスキングテープ：宝石の国」　約直径40mm・幅20mm×5m　各550円】

市川春子氏デザイン。「宝石の国」の世界観を感じられる、全3種のマスキングテープ

【「マスキングテープ：もやしもん＋」　約直径40mm・幅20mm×5m　550円】

「もやしもん＋」の菌たちをあしらったマスキングテープ

【「マスキングテープ：シドニアの騎士」　約直径40mm・幅20mm×5m　550円】

東亜重工をモチーフにしたマスキングテープ

【「コミックス風メモ：メダリスト」　（折り畳み時）：約108×77×12mm　880円】

コミックスをイメージした装丁に、作中の印象的なシーンを楽しめる四つ折りメモ帳

【「P3キャラファインボード：ああっ女神さまっ」　約273×190×20mm　3,080円】

イラストをキャンバス生地に高精細に印刷した存在感のあるアート商品

【「P3キャラファインボード：Spirit of Wonder」　約273×190×20mm　3,080円】 【「P3キャラファインボード：ヴィンランド・サガ」　約273×190×20mm　3,080円】 【「P3キャラファインボード：OMORI」　約273×190×20mm　3,080円】 【「P3キャラファインボード：げんしけん」　約273×190×20mm　3,080円】 【「複製原稿セット：おおきく振りかぶって」　約297×210mm×2枚　2,200円】

原稿の魅力をそのままに高精細プリントで再現したアート商品

【「複製原稿セット：ヴィンランド・サガ 02」　約297×210mm×2枚　2,200円】 【「複製原稿セット：天国大魔境」　約297×210mm×2枚　2,200円】

会場には「げんしけん」スタンディパネルや「シドニアの騎士」のジオラマなどを設置

【「ああっ女神さまっ」より「三女神降臨スタンディ」】

ベルダンディー、ウルド、スクルドの三姉妹がお出迎え

【「げんしけん」より「現視研スタンディ」】

3年目メンバーのスタンディパネル

【「シドニアの騎士」より「継衛＆つむぎジオラマ」】

作中のシーンを再現した情景ジオラマ

【「宝石の国」より「宝石たちの彫像パネル」】

9巻特装版ミニ画集「STATUE」の宝石たちをアクリルパネルに

【「メダリスト」より「“完走”スタンディパネル」】

結束いのり、岡崎いるか、狼嵜光、3選手の「完走」シーンをレイヤーパネルに

【「もやしもん＋」より「立体マスコット（菌）」】

10種以上の「菌」を立体マスコット化

イベント概要

イベント名：アフタヌーン40周年展
会場：池袋・サンシャインシティ　展示ホールA
（東京都豊島区東池袋3-1-3 サンシャインシティ ワールドインポートマートビル4F）
開催期間：7月10日～7月26日
開催時間：11時～19時（最終入場18時30分）
主催：アフタヌーン40周年展製作委員会
原作協力：講談社 アフタヌーン編集部
料金：
前売券：2,200円/グッズ付前売券：5,200円
当日券：2,500円/グッズ付当日券：5,500円

□チケット販売URL

(C)講談社　(C)芦奈野ひとし／講談社　(C)石川雅之／講談社　(C)石黒正数／講談社　(C)市川春子／講談社　(C)岩明均／講談社　(C)植芝理一／講談社　(C)うめざわしゅん／講談社　(C)漆原友紀／講談社　(C)OMOCAT・此糸縫／講談社　(C)木尾士目／講談社　(C)草水敏・恵三朗／講談社　(C)珈琲／講談社　(C)沙村広明／講談社　(C)園田健一／講談社　(C)髙橋ツトム／講談社　(C)高松美咲／講談社　(C)田丸浩史／講談社　(C)鶴田謙二／講談社　(C)つるまいかだ／講談社　(C)弐瓶勉／講談社　(C)ひぐちアサ／講談社　(C)藤島康介／講談社　(C)山口つばさ／講談社　(C)幸村誠／講談社　(C)ヨシダ。／講談社