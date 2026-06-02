【アフタヌーン40周年展】 開催期間：7月10日～7月26日 会場：池袋・サンシャインシティ 展示ホールA 料金： 前売券：2,200円 / グッズ付前売券：5,200円 当日券：2,500円 / グッズ付当日券：5,500円

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講談社は7月10日（金）からアフタヌーン創刊40周年を記念して開催される「アフタヌーン40周年展」のグッズラインナップ第1弾と会場の展示内容を公開した。

グッズコーナーでは、市川春子さんがデザインした「宝石の国」のクリアファイルなど、イベント限定のオリジナルグッズが多数登場する。

【「クリアファイル2枚セット：宝石の国」 約A4 1,100円】

市川春子氏デザイン。「宝石の国」のイラストを使用したクリアファイルの2点セット

【「クリアファイル2枚セット：ブルーピリオド」 約A4 1,100円】【「マグネットシート：GUNSMITH CATS」 約90×60mm 660円】

作中に登場するGUNSMITH CATSのPR風マグネットシート。冷蔵庫などに貼って楽しめる

【「マグネットシート：ヨコハマ買い出し紀行」 約90×60mm 660円】【「アクリルミラー：宝石の国」 約65×65mm 各1,430円】

市川春子氏デザイン。「宝石の国」のイラストをあしらった、スライド式のアクリルミラー

【「シャーレ風アクリルミラー：もやしもん＋」 約65×65mm 各1,430円】

「もやしもん＋」の菌をイメージした、“シャーレ風”デザインのアクリルミラー。スライド式で持ち運びに便利

【「マスキングテープ：宝石の国」 約直径40mm・幅20mm×5m 各550円】

市川春子氏デザイン。「宝石の国」の世界観を感じられる、全3種のマスキングテープ

【「マスキングテープ：もやしもん＋」 約直径40mm・幅20mm×5m 550円】

「もやしもん＋」の菌たちをあしらったマスキングテープ

【「マスキングテープ：シドニアの騎士」 約直径40mm・幅20mm×5m 550円】

東亜重工をモチーフにしたマスキングテープ

【「コミックス風メモ：メダリスト」 （折り畳み時）：約108×77×12mm 880円】

コミックスをイメージした装丁に、作中の印象的なシーンを楽しめる四つ折りメモ帳

【「P3キャラファインボード：ああっ女神さまっ」 約273×190×20mm 3,080円】

イラストをキャンバス生地に高精細に印刷した存在感のあるアート商品

【「P3キャラファインボード：Spirit of Wonder」 約273×190×20mm 3,080円】【「P3キャラファインボード：ヴィンランド・サガ」 約273×190×20mm 3,080円】【「P3キャラファインボード：OMORI」 約273×190×20mm 3,080円】【「P3キャラファインボード：げんしけん」 約273×190×20mm 3,080円】【「複製原稿セット：おおきく振りかぶって」 約297×210mm×2枚 2,200円】

原稿の魅力をそのままに高精細プリントで再現したアート商品

会場には「げんしけん」スタンディパネルや「シドニアの騎士」のジオラマなどを設置

【「複製原稿セット：ヴィンランド・サガ 02」 約297×210mm×2枚 2,200円】【「複製原稿セット：天国大魔境」 約297×210mm×2枚 2,200円】【「ああっ女神さまっ」より「三女神降臨スタンディ」】

ベルダンディー、ウルド、スクルドの三姉妹がお出迎え

【「げんしけん」より「現視研スタンディ」】

3年目メンバーのスタンディパネル

【「シドニアの騎士」より「継衛＆つむぎジオラマ」】

作中のシーンを再現した情景ジオラマ

【「宝石の国」より「宝石たちの彫像パネル」】

9巻特装版ミニ画集「STATUE」の宝石たちをアクリルパネルに

【「メダリスト」より「“完走”スタンディパネル」】

結束いのり、岡崎いるか、狼嵜光、3選手の「完走」シーンをレイヤーパネルに

【「もやしもん＋」より「立体マスコット（菌）」】

10種以上の「菌」を立体マスコット化

イベント概要

イベント名：アフタヌーン40周年展

会場：池袋・サンシャインシティ 展示ホールA

（東京都豊島区東池袋3-1-3 サンシャインシティ ワールドインポートマートビル4F）

開催期間：7月10日～7月26日

開催時間：11時～19時（最終入場18時30分）

主催：アフタヌーン40周年展製作委員会

原作協力：講談社 アフタヌーン編集部

料金：

前売券：2,200円/グッズ付前売券：5,200円

当日券：2,500円/グッズ付当日券：5,500円

□チケット販売URL

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