CANDY TUNE初のソロ写真集！　村川緋杏が水着や寝起きすっぴんを披露する1st写真集が7月刊行へ

「KAWAII LAB.」発の7人組女性アイドルグループ・CANDY TUNEのメンバー、村川緋杏の1st写真集『CANDY TUNE 村川緋杏1st写真集（仮）』（宝島社）が7月23日に発売される。CANDY TUNEメンバーによるソロ写真集の出版は今回が初。予約受付は6月2日正午より開始される。

【写真】『CANDY TUNE 村川緋杏1st写真集（仮）』先行カット

村川は2024年にリリースされた「倍倍FIGHT!」がTikTokの人気曲ランキングで10週連続1位を獲得するなど、注目を集めるCANDY TUNEのメンバー。本写真集は沖縄でロケが行われ、普段のアイドルのステージとは異なる大人っぽい表情から無邪気な笑顔まで、ありのままの姿が収められている。夕焼けビーチでの水着ショットや寝起きすっぴんカットなど、本書でしか見られない“びびちゃん”の姿が切り取られている。

発売を記念し、7月30日にSHIBUYA TSUTAYA、8月3日に梅田蔦屋書店にて発売記念イベントの開催も決定。イベント特典の詳細は後日発表される。ネット書店特典として、楽天ブックスでは抽選で50名にサイン入りチェキ風トレカ（全10種）がプレゼントされる。

村川緋杏は1999年12月3日生まれ、福岡県出身。アソビシステムが手掛ける7人組アイドルグループ・CANDY TUNEのメンバーで、メンバーカラーはピンクを担当する。元HKT48のメンバーで、愛称は「びびちゃん」。趣味の服づくりを活かしてCANDY TUNEの衣装プロデュースを手掛けており、2024年には自身のアパレルブランド「Visudlle」を立ち上げている。

■村川緋杏コメントまさか自分が写真集を発売できるなんて！ 本当に想像もしていなかったので夢の中の出来事みたいですが、嬉しい気持ちでいっぱいです＾＾

今の私が届けたいことをじっくり考えた時、「私なりのkawaiiを届けたい！」と強く思いました。

スタッフの方からも「他の写真集とは一味違ってすごくいいね」と言っていただけて、私らしさをしっかり表現できたんじゃないかなと自信でいっぱいです♡

アイドルになって12年、こんな人生もあるのかと私の人生をこの写真集と一緒に楽しんでもらえたら嬉しいです。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）