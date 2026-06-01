長野県飯島町の中学校に勤務する教諭の男（25）が、以前勤務していた岡谷市内の中学校で、着替えている10代の女性を隠し撮りしようとした疑いで5月31日、逮捕されました。これを受けて、関係する教育委員会が1日、会見を開いて謝罪しました。



岡谷市教育委員会

「申し訳ありませんでした」



性的姿態等撮影未遂の疑いで31日に逮捕されたのは、中学校教諭の男(25)です。

警察によりますと教諭の男は去年7月ごろ、当時勤務していた岡谷市内の中学校内にカメラを設置し、着替えている10代の女性を隠し撮りしようとした疑いです。

生徒がカメラを見つけたことから警察が捜査を進めていました。教諭は、容疑を認めているということです。





教諭は、今年4月に飯島町の中学校に異動し、クラス担任と女子バスケットボール部の顧問を務めていました。飯島町の教育委員会も1日、会見を開きました。警察が更衣室など学校内を調べたところ、カメラなどの不審なものは見つからなかったということです。スクールカウンセラーが生徒の心のケアにあたるとともに、1日夜に保護者説明会を開く予定です。警察は、教諭の余罪の有無も含めて、調べを進めています。