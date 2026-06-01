生徒がカメラを見つける 中学校教諭の男(25)を逮捕 市教委などが会見を開き謝罪 着替え中の10代女性を隠し撮りしようとした疑い【長野】
長野県飯島町の中学校に勤務する教諭の男（25）が、以前勤務していた岡谷市内の中学校で、着替えている10代の女性を隠し撮りしようとした疑いで5月31日、逮捕されました。これを受けて、関係する教育委員会が1日、会見を開いて謝罪しました。
岡谷市教育委員会
「申し訳ありませんでした」
性的姿態等撮影未遂の疑いで31日に逮捕されたのは、中学校教諭の男(25)です。
警察によりますと教諭の男は去年7月ごろ、当時勤務していた岡谷市内の中学校内にカメラを設置し、着替えている10代の女性を隠し撮りしようとした疑いです。
生徒がカメラを見つけたことから警察が捜査を進めていました。教諭は、容疑を認めているということです。
飯島町の教育委員会も1日、会見を開きました。警察が更衣室など学校内を調べたところ、カメラなどの不審なものは見つからなかったということです。スクールカウンセラーが生徒の心のケアにあたるとともに、1日夜に保護者説明会を開く予定です。
警察は、教諭の余罪の有無も含めて、調べを進めています。