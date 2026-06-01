ズボラな人にこそ使ってほしい。最新美容ガジェットで肌も髪も理想的な好印象ある姿に！

日頃のスキンケアやヘアケアだけでは効果が物足りないなと感じる人は、美容ガジェットをルーティンに加えてみてはいかがでしょう？ 高機能なアイテムを1点プラスすると、化粧品によるアプローチをサポートしてくれたり、日頃のケアの手数を減らしながら実感度を高めてくれたりする場合もあり、実はズボラな人にもメリット満載なんです。今回は見た目の清潔感を左右するスキンケア、ヘアケア、オーラルケアに絞って今すぐ狙うべき名品をお届けします。

■顔も頭髪も口腔内も。最新美容で清潔感溢れるメンズになろう！

なめらかでハリのある肌、ふんわりツヤのある髪、輝くようなツルツルの歯。どれも印象アップに欠かせないパーツです。手軽に実感度の高いケアを叶えてくれる美容ガジェットのチカラを借りて、満足感の高い変化を手に入れましょう。

▼健やかな肌は若々しさの素！ 美容家電で理想的な肌環境へ

生き生きと健康的な印象の肌へ導くフェイスケア用の美容ガジェットで、自宅にいながらサロン級のお手入れを！ ここでは美肌への投資として買って間違いなしの実力派スチーマー＆ブラシ型美顔器をご紹介します。

1. Wの濃密スチームで気になる毛穴汚れをディープクレンズ

ヤーマン

「ブライトクリーン」（3万9600円）

こちらは左右２つの吹出口から出る濃密なスチームを浴びることで、さまざまな肌ケアができるスチーマーです。肌温度を40度まで引き上げることで毛穴が開き、毛穴汚れの落ちを高めてくれます。次に使うスキンケアの浸透サポートも叶えるため、使い続けることで肌変化にも期待大なガジェットです。約3分のクイックなケアからじっくりディープなケアまで、1台でシーンや肌状態に合わせた使い方ができる点も好ポイント！

WRITER'S COMMENT

濃密なスチームを顔全体に浴びると肌がほぐれ、気持ちまでリラックスできる感覚があります。頑固な毛穴汚れのケアにも有効ですし、メイクのオフ感に差が出て肌をすっきりリセットできるので、男性も日焼け止めなどちょっとしたベースメイクを落とす際に便利だと思います。見た目もシンプルでコンパクトなので、インテリアを邪魔しないところも良いですね

>> ヤーマン「ブライトクリーン」

2. 心地良い刺激とともに全身を効率的にリフトケア

ブライト

「エレキブラシプラス」（4万9800円）

ブラシ型の美顔器で頭皮・顔・ボディとマルチに使えます。電気刺激により筋肉を動かすEMS、肌を温め弾力肌へアプローチするRF、潤いに満ちた健やかな肌をサポートする赤青LEDの機能を同時出力することで凝り固まった頭皮や表情筋、全身をパワフルな刺激とともにほぐしてすっきり！ 浴室や入浴後にも使える防水仕様で、気になったときにさっと使える点も便利。アタッチメントの付け替えも不要です。

WRITER'S COMMENT

38本の電極による本格的な刺激で普段動かしにくい頭皮や表情筋にアプローチし、ほぐしたり引き締めたりしてくれるアイテムです。ボタン2つのみのシンプルな設計で、美容ガジェット初心者でも安心して使えます。出力レベルやモードが複数あるので、ぜひいろいろ試して好みの使用感を見つけてみてください。むくみが気になる朝に使うとすっきり感が見違えます！

>> ブライト

▼健康的な頭髪を構築するにはこんな美容家電がおすすめ！

続いては頭皮や髪のケアに便利なガジェットをご紹介。ケア時間の短縮や仕上がりの良さに繋がる高機能ドライヤーと健やかな美髪を育む土台ケアを叶えるヘッドスパギア、どちらも使うたびうれしい変化を感じられる優秀アイテムです。

3. 大風量で速乾！ サロン帰りのようなツヤ髪へ

リファ

「リファビューテック ドライヤースマート ダブル」（4万円）

軽量でスマートな見た目ながら静かでパワフルな風が髪をスピーディに乾かします。内臓センサーが環境温度を感知して風の温度を自動でコントロールするため、頭皮は約50度以下、毛先は約60度以下の風で熱ダメージを抑えながら乾かせるという労わり設計。同時にハイドロイオンの搭載により、パサつきを抑えてうるおいのあるツヤ髪へ導きます。髪ダメージが気になる人や時短ケアを望む人にぴったりの高機能ドライヤーです。

WRITER'S COMMENT

本当にあっという間に乾くので、初めて使ったときにはびっくりしました。風の温度が自動で変わるため、頭皮の生乾き感や毛先のオーバードライを防げるのが良いですね。しっとりまとまりツヤ感もアップするので、一度使うと手放せなくなりますよ。コンパクトに収納でき、変圧器なしで海外でも使えるため旅行や出張のおともとしても活躍しています

>> リファ

4. もみほぐしとリフトケアが同時に叶う電気針ヘッドスパ

マイトレックス

「EMS HEAD SPA PRO」（1万5950円）

独自技術により特有のピリピリ感を抑え、パワフルな刺激を叶えるEMSを搭載したヘッドスパギア。もむ・つまむ・引っ張る・押す・開く・閉めるという6つのテクニックで硬くなった頭皮しっかり刺激できます。シャンプー時や洗髪後に頭皮美容液を付けた状態で使うのがおすすめ。頭皮・ボディ用、フェイス用アタッチメントに加え、頭皮専用のアタッチメントも付いていて、全身心地良くケアできる実力派ガジェットです。

WRITER'S COMMENT

パワフルなもみ心地で重だるく感じていた頭がすっきり。頭皮がほぐれることでフェイスラインまでググッと引き上がる感覚があります。シャンプー時に使えば頭皮の毛穴汚れをしっかりかき出してくれ、健康な頭皮環境へ。さまざまな肌悩みにアプローチできる赤色LEDも搭載されているため、美肌ケアガジェットとしても優秀です

>> マイトレックス

▼きれいな歯、クリーンな口内環境を実現するならこんな美容家電で

歯の間の歯垢（プラーク）や着色汚れなど歯ブラシだけでは落としきれない汚れが歯周病や虫歯、口臭の原因になることがあります。専用のガジェットで磨き残しを改善し、ピカピカの歯と健やかな口腔環境を目指して好感度アップを図りましょう！

5. 超音波水流が汚れをはがし飛ばして爽快な口腔内へ

パナソニック

「ジェットウォッシャー ドルツ EW-DJ55」（公式オンライン価格：1万7820円）

気泡が弾ける際の衝撃波で汚れをすみずみまで洗浄できる、独自の超音波水流が特徴。歯磨きだけでは取りきれない歯周ポケットや歯間に残った汚れをはがし飛ばしてくれるため、口腔内が驚くほどすっきりします。水圧は5段階で調整でき、防水＆コードレスなので入浴中の使用も叶うなど好みやライフスタイルに合わせた使い方が可能です。ポイント磨きや舌磨きが叶うアタッチメントも付いています。

WRITER'S COMMENT

歯ブラシだけでは落としきれない汚れを手軽にオフできる点が魅力的。本体に水を貯める200mLのタンクが備わっているので、蛇口から直接水を入れられて手軽な印象です。コンパクトなので洗面所の置き場を取らないですし、約276gと軽量なので使う際も疲れにくい！ 水圧による刺激で歯肉もキュッとする感覚があり、歯茎の健康ケアにもつながりそうです

>> パナソニック「ジェットウォッシャー ドルツ EW-DJ55」

6. 歯を磨きながら表情筋ケアまでできる画期的な電動歯ブラシ

ヤーマン

「オーラルリフト」（3万3000円）

このアイテムはとってもユニーク！ 電動歯ブラシでありながら美顔器としての機能も備えているんです。歯ブラシの背面にEMS電極を配置しており、口腔内から筋肉を刺激して表情筋にアプローチする設計です。オーラルケアとフェイスケアを1台で叶えてくれて、お得感がハンパない！ 約32400回／分の高速音波振動で歯垢をしっかり落とせるので、電動歯ブラシとしての機能も申し分なし。

WRITER'S COMMENT

リフトケア美顔器に定評があるヤーマンの製品なので、それだけで期待大です。毎日行う歯磨きに自動でフェイスケアが組み込めるため、美顔器でのケアが続かない人もこれなら確実！ ブラシは歯の形にフィットしやすいラウンド形状で、手磨きとはツルツル感が違います。操作ボタンも2つだけで複雑な操作も必要なく、毎日ストレスなく使えますよ

>> ヤーマン

▼【番外編】顔のたるみが気になる…そんなときは今話題の筋膜ケアを

指や通常の美顔器ではアプローチしにくい顔のこりや筋膜にアプローチできるペン型美顔器は、気になる部分をピンポイントでケアできると大人気！ EMSなどの刺激に抵抗がある人も電気に頼らない美顔器の実力をぜひ体験してみてください。

7. 充電不要のペン型美顔器でリフトケアをもっと手軽に！

サロニア

「フェイスカレントポインター」（1万3200円）

こちらは美容家電ではないものの、手軽に表情筋のこりをほぐす×老廃物を流すケアで顔回りをすっきりと導けると話題を集めています。ポイントは絶妙なバネ圧で気になる部分を刺激できるクッションスティックと、顔の詰まりを心地良く流せる親指形状のカッサ、マイクロカラントの微弱電流による肌ケアの3点が１つで叶うところ。軽量かつ充電不要なので、スキマ時間の有効活用やながらケアにもぴったり！

WRITER'S COMMENT

ポスポスと押し込むだけなのでとにかく簡単。筋膜にアプローチすることでたるみやむくみに変化が感じられ、その手軽さとクイックさにびっくり。カッサ部分は首などのマッサージにも便利で、忙しい朝でもサッと取り入れられて続けやすいです。金属アレルギーを起こしにくい医療用サージカルステンレスを採用するなど細かな配慮もありがたい！

>> サロニア「フェイスカレントポインター」

>> 【特集】今どきメンズは外見も磨かないと！

＜構成／手柴太一（GoodsPress Web） 文／灰岡美紗 写真／坂下丈洋＞

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