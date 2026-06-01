気象庁によりますと台風６号は６月１日、沖縄地方、奄美地方にかなり接近し、その後、３日にかけて暴風域を伴ったまま西日本から東日本に接近するおそれがあります。



新潟県への影響については、台風の進路が予想より北寄りとなった場合に３日朝から影響が出てくる可能性があるということですが、今後の台風の進路によるとしています。



南西諸島では２日にかけて、西日本では２日から３日にかけて、東日本太平洋側では３日は、暴風、うねりを伴う高波、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重な警戒が必要です。





台風６号は、１日午前１０時には那覇市の南にあって、１時間におよそ１５キロの速さで北へ進んでいます。中心の気圧は９７５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３０メートル、最大瞬間風速は４５メートルで中心の東側１８５キロ以内と西側１５０キロ以内では風速２５メートル以上の暴風となっています。台風は、１日は沖縄の南を北上し、沖縄地方、奄美地方にかなり接近する見込みです。その後、進路を次第に東よりに変え、３日にかけて、本州の南岸を東よりへ進み、暴風域を伴ったまま西日本から東日本に接近するおそれがあります。また、前線が、南西諸島付近から日本の南にのびています。この前線は、２日朝にかけて、台風の北側から北東側を北上して西日本に進み、その後３日にかけて、西日本から東日本の南岸を通って日本の東に進むでしょう。台風本体と前線の影響で、断続的に非常に激しい雨や激しい雨が降り、南西諸島、西日本と東日本太平洋側の南から南東斜面を中心に、総降水量が多くなる見込みです。◆雨の予想南西諸島、西日本、東日本太平洋側では、非常に激しい雨が降り、大雨となる見込みです。１日正午から２日正午までに予想される２４時間降水量は多い所で、中国地方 １００ミリ四国地方 １５０ミリ九州北部地方 ８０ミリ九州南部・奄美地方 ２５０ミリ沖縄地方 ２５０ミリその後、２日正午から３日正午までに予想される２４時間降水量は多い所で、中国地方 ５０ミリ四国地方 ３００ミリ九州北部地方 ２００ミリ九州南部・奄美地方 １２０ミリ関東甲信地方 ２００ミリ東海地方 ４００ミリ近畿地方 ３００ミリその後、３日正午から４日正午までに予想される２４時間降水量は多い所で、関東甲信地方 １５０ミリ◆風の予想南西諸島、西日本太平洋側、東日本太平洋側では、猛烈な風が吹く見込みです。１日に予想される最大風速（最大瞬間風速）九州南部・奄美地方 ３０メートル（４５メートル）沖縄地方 ３０メートル（４５メートル）２日に予想される最大風速（最大瞬間風速）九州南部・奄美地方 ３０メートル（４５メートル）沖縄地方 ３０メートル（４５メートル）近畿地方 ２３メートル（３５メートル）中国地方 ２０メートル（３０メートル）四国地方 ３０メートル（４５メートル）九州北部地方 ２５メートル（３５メートル）３日に予想される最大風速（最大瞬間風速）近畿地方 ３０メートル（４５メートル）中国地方 ２０メートル（３０メートル）四国地方 ３０メートル（４５メートル）関東甲信地方 ３０メートル（４５メートル）東海地方 ２５メートル（３５メートル）◆波の予想南西諸島、西日本太平洋側、東日本太平洋側では、うねりを伴って波が高くなり、猛烈なしけとなる見込みです。１日に予想される波の高さ九州南部・奄美地方 ９メートル うねりを伴う沖縄地方 １０メートル うねりを伴う２日に予想される波の高さ九州南部・奄美地方 １０メートル うねりを伴う沖縄地方 ８メートル うねりを伴う近畿地方 ６メートル うねりを伴う四国地方 ８メートル うねりを伴う九州北部地方 ６メートル うねりを伴う３日に予想される波の高さ九州南部・奄美地方 ５メートル うねりを伴う近畿地方 ９メートル うねりを伴う四国地方 ８メートル うねりを伴う九州北部地方 ５メートル うねりを伴う関東甲信地方 １０メートル うねりを伴う東海地方 ８メートル うねりを伴う南西諸島、西日本太平洋側、東日本太平洋側では、飛来物によって負傷したり、走行中のトラックが横転するおそれもある猛烈な風が吹く見込みです。南西諸島では２日にかけて、西日本太平洋側では２日から３日にかけて、東日本太平洋側では３日は、不要不急の外出を控え、屋内では窓から離れるなど暴風に厳重に警戒し、うねりを伴う高波にも厳重に警戒してください。南西諸島では２日にかけて、西日本では２日から３日にかけて、東日本では３日は、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒が必要です。※画像：気象庁HPより（１日午前１１時５分発表）