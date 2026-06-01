二宮和也、嵐の活動終了から一夜明け感謝「こんなにも素晴らしい6月1日は人生初です」
5月31日をもって活動終了を迎えた5人組グループ・嵐の二宮和也が1日、自身のXを更新。一夜明けた心境とともに、周囲から寄せられたねぎらいの言葉への感謝をつづった。
【写真】一夜明け感謝の思いをつづった二宮和也
嵐（相葉雅紀、松本潤、二宮和也、大野智、櫻井翔）は、きのう5月31日に東京ドームでラストライブ『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』を開催。長年にわたり国民的グループとして活躍してきた5人の節目を迎えた
二宮は「今日は朝から色んな方が【お疲れ様でした】と伝えてくれます」と報告。「ありがてぇ。あったけぇ。ありがとうございます」と感謝を記し、「こんなにも素晴らしい6月1日は人生初です」と率直な思いを明かした。
この投稿にファンからは「嵐でいてくれてありがとう」「ニノほんとにお疲れ様でした。寂しいけどニノのできる出来ないじゃなくてやるかやらないかって言葉思い出して前に進もうと思います ありがとう」「ほんとにお疲れ様でした！最高のグループです これからも大好き」などのコメントが続々と届いている。
【写真】一夜明け感謝の思いをつづった二宮和也
嵐（相葉雅紀、松本潤、二宮和也、大野智、櫻井翔）は、きのう5月31日に東京ドームでラストライブ『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』を開催。長年にわたり国民的グループとして活躍してきた5人の節目を迎えた
二宮は「今日は朝から色んな方が【お疲れ様でした】と伝えてくれます」と報告。「ありがてぇ。あったけぇ。ありがとうございます」と感謝を記し、「こんなにも素晴らしい6月1日は人生初です」と率直な思いを明かした。
この投稿にファンからは「嵐でいてくれてありがとう」「ニノほんとにお疲れ様でした。寂しいけどニノのできる出来ないじゃなくてやるかやらないかって言葉思い出して前に進もうと思います ありがとう」「ほんとにお疲れ様でした！最高のグループです これからも大好き」などのコメントが続々と届いている。