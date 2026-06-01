桑田佳祐がカンロ新企業CM「Sweetな未来へ!!」へ4曲の楽曲提供をおこない、さらにCM本編へ出演することが発表された。

今回発表となった4曲は、全て6月24日（水）発売のシングル「人誑し / ひとたらし」へと収録される。また、桑田本人が出演する新企業CMは6月1日（月）よりオンエアスタートすることも発表となった。

カンロは、「Sweeten the Future 心がひとつぶ、大きくなる。」を企業パーパスに掲げ、「誠実で、温かく、遊び心をもって、新しい価値に挑み続けながら」、たったひとりのあなたに届くように、キャンディに想いを込めてきた。長年にわたる音楽活動を通して、多くの人に感動とパワーを届け続けている桑田のように、心温まる時間を創り出し、幅広い世代に愛される企業を目指したいとの想いから、CMへの出演と楽曲提供をオファー。2025年末に公開した、桑田の楽曲『明日へのマーチ』を起用した「あなたへとどく、ひとつぶを。」というメッセージ映像からプロジェクトが始動していた。

そのプロジェクトの新映像として解禁されたCMでは桑田本人が出演し、作詞・作曲・歌唱を務めたカンロのイメージソングを熱唱。楽曲はカンロの“ひとつぶ”に込めた想いに、桑田が寄り添って“音の粒”が詰まった楽曲になっている。

当初はCM制作にあたり1曲を提供する予定だったが、なんと桑田によるサプライズで、「演歌」「ディスコ」「ロック」「アカペラ」という幅広いジャンルの個性豊かな楽曲を4種類も提供することに。それを受け、急遽【みたらし慕情 / 演歌編】【飴とミラーボール / ディスコ・ヴァージョン】【飴ちゃんマン / ロック編】【聖なるカンロ飴 / ドゥーワップ・ヴァージョン】という4種類のCM映像を制作する流れとなった。CMでは、カラオケ喫茶でエキストラの方の前で桑田が楽曲を披露する模様を、あえてスマートフォンで動画撮影し、臨場感と親近感あふれる映像に仕上がっている。

◾️18thシングル「人誑し / ひとたらし」

2026年6月24日（水）発売 ※アナログ盤を除く

特設サイト：https://southernallstars.jp/feature/kuwata2026 通常盤 アナログ盤 ▼先行配信「人誑し / ひとたらし」※TVアニメ『あかね噺』OP主題歌

配信：https://taishita.lnk.to/hitotarashi ○完全生産限定盤（CD + Special Goods）

VIZL-3300 \2,750（税込）

グッズ：『桑田佳祐×阿良川あかね Jump and Shout!!アクリルスタンド』 ○通常盤（CD）

VICL-38700 \1,430（税込） ○アナログ盤（7月8日（水）発売）

VIJL-61900 \2,750（税込） ▼収録楽曲人誑し / ひとたらし （テレビ朝日系TVアニメ『あかね噺』オープニング主題歌）

AKANE On My Mind〜饅頭こわい （テレビ朝日系TVアニメ『あかね噺』エンディング主題歌）

南谷ミュージック・シティー

みたらし慕情 / 演歌編 （カンロTVCM ソング）

飴とミラーボール / ディスコ・ヴァージョン （カンロTVCM ソング）

飴ちゃんマン / ロック編 （カンロTVCM ソング）

聖なるカンロ飴 / ドゥーワップ・ヴァージョン （カンロTVCM ソング）

◾️＜桑田佳祐 夏祭りツアー 2026 supported by カンロ＞ 2026年

7月8日（水）開場17:30開演18:30

7月9日（木）開場17:30開演18:30

石川県産業展示館4号館

問い合わせ先：FOB金沢 076-232-2424（平日11:00〜17:00） 7月14日（火）開場17:30開演18:30

7月15日（水）開場17:30開演18:30

あなぶきアリーナ香川

問い合わせ先：デューク高松 087-822-2520（平日11:00〜17:00） 7月21日（火）開場17:30開演18:30

7月22日（水）開場17:30開演18:30

広島グリーンアリーナ

問い合わせ先：キャンディープロモーション 082-249-8334（平日11:00〜17:00） 7月29日（水）開場17:30開演18:30

7月31日（金）開場17:30開演18:30

8月1日（土）開場16:00 開演17:00

TOYOTA ARENA TOKYO

問い合わせ先：キョードー横浜 045-671-9911（月〜金 11:00〜15:00） 8月7日（金）開場17:00開演18:00

8月8日（土）開場16:00 開演17:00

三重県営サンアリーナ

問い合わせ先：サンデーフォークプロモーション 052-320-9100（12:00〜18:00） 8月13日（木）開場17:30開演18:30

8月14日（金）開場17:30開演18:30

グランメッセ熊本

問い合わせ先：BEA 092-712-4221（平日12:00〜16:00） 8月19日（水）開場17:30開演18:30

8月20日（木）開場17:30開演18:30

GLION ARENA KOBE

問い合わせ先：キョードーインフォメーション 0570-200-888（12:00〜17:00 土日祝休業） 8月27日（木）開場17:30開演18:30

8月28日（金）開場17:30開演18:30

北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

問い合わせ先：WESS info@wess.co.jp 9月2日（水）開場17:00開演18:30

9月3日（木）開場17:00開演18:30

Kアリーナ横浜

問い合わせ先：キョードー横浜 045-671-9911（月〜金 11:00〜15:00） 9月9日（水）開場17:30開演18:30

9月11日（金）開場17:30開演18:30

9月12日（土）開場15:30 開演16:30

宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ

問い合わせ先：GIP https://www.gip-web.co.jp/t/info ＜チケット代＞

全席指定／注釈付き指定席 11,000円（税込）

立ち見指定 10,500円（税込）

※5歳以上要チケット／4歳以下のお子様は膝上鑑賞の場合チケット不要。ただし座席が必要な場合はチケットが必要となります。

※お1人様1公演2枚まで

※注釈付き指定席は、ステージ・演出の一部が見えづらい場合がございます。

※立ち見指定は、指定の位置で立ってご観覧いただきます。

※チケット代金とは別に、各種手数料がかかります。 特設サイト：https://southernallstars.jp/feature/kuwata2026live

◾️タイアップ／TVアニメ『あかね噺』 ▼放送情報

テレビ朝日系全国24局ネット“IMAnimation”枠：2026年4月4日（土）より 毎週土曜 夜11時30分〜

BS朝日：2026年4月5日（日）より 毎週日曜 深夜1時〜

AT-X：2026年4月5日（日）より 毎週日曜 夜10時〜 ※リピート放送：毎週木曜 朝5時30分〜／毎週日曜 朝7時〜

CSテレ朝チャンネル1：2026年4月12日（日）より 毎週日曜 夜9時〜

アニマックス：2026年5月23日（土）より 毎週土曜 夜8時30分〜 ※リピート放送：毎週日曜 朝8時30分〜 ▼配信情報

ABEMA・Netflixにて4月5日（日）午前0時〜先行配信！

他各配信プラットフォームにて順次配信開始 TVアニメ『あかね噺』公式サイト：https://akane-banashi.com/