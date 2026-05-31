º£Ç¯¤ÎNBA¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ï¥¹¥Ñー¥ºÂÐ¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Ë·èÄê¡Ä¥·¥êー¥º½éÀï¤ÏÆüËÜ»þ´Ö6·î4Æü
¡¡NBA¤Î2025－26¥·ー¥º¥ó¤Ë¤ª¤±¤ëÄº¾å·èÀï¡ÈNBA¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë2026¡É¤¬¡¢6·î4Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö3Æü¡¢ÆüÉÕ¤Ï°Ê²¼Æ±¡Ë¤ËËë¤ò³«¤±¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¥¤ー¥¹¥¿¥ó¡¦¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤òÀ©¤·¤¿¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¦¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤È¡¢5·î31Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¦¥§¥¹¥¿¥ó¡¦¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÎºÇ½ªÂè7Àï¤Ç¡¢ºò¥·ー¥º¥ó¤ÎÇÆ¼Ô¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ¥·¥Æ¥£¡¦¥µ¥ó¥Àー¤ò111－103¤Ç²¼¤·¤¿¥µ¥ó¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥¹¥Ñー¥º¤¬·ãÆÍ¡£
¡¡¥¤ー¥¹¥È¤ò12¾¡2ÇÔ¤Ç¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢1999Ç¯°ÊÍè½é¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡£1973Ç¯°ÊÍè¡¢¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º»Ë¾å3ÅÙÌÜ¤ÎNBA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¥í¥¹¥¿ー¤Ë¤Ï¥¸¥§¥¤¥ì¥ó¡¦¥Ö¥é¥ó¥½¥ó¡¢¥«ー¥ë¡¦¥¢¥ó¥½¥Ëー¡¦¥¿¥¦¥ó¥º¤Î¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥Ç¥å¥ª¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢OG¡¦¥¢¥Ì¥Î¥Óー¤ä¥ß¥±¥ë¡¦¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥º¡¢¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥Ïー¥È¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÇ½¤ÊÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¥¦¥§¥¹¥È¤ò¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¥¹¥Ñー¥º¤Ï¡¢2014Ç¯°ÊÍè½é¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡£¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥ó¤Î¥Ó¥¯¥¿ー¡¦¥¦¥§¥ó¥Ð¥ó¥ä¥Þ¤¬·¯Î×¤¹¤ë¥Áー¥à¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Æ¥Õ¥©¥ó¡¦¥¥ã¥Ã¥¹¥ë¤ä¥Ç¥£¥¢¥í¥ó¡¦¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¡¢¥Ç¥Ó¥ó¡¦¥Ð¥»¥ë¡¢¥¸¥å¥ê¥¢¥ó¡¦¥·¥ã¥ó¥Ú¥Ëー¡¢¥±¥ë¥É¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤é¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Î¾¥Áー¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¤Î¤Ï2ÅÙÌÜ¡£Á°²ó¤Î1999Ç¯¤Ï¡¢¥¹¥Ñー¥º¤¬¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤ò4¾¡1ÇÔ¤ÇÀ©¤·¡¢µåÃÄ½éÍ¥¾¡¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î2¥Áー¥à¤ÏºòÇ¯12·î¤Ë¡Ö¥¨¥ß¥ìー¥ÄNBA¥«¥Ã¥×2025¡×·è¾¡¤ÇÂÐÖµ¤·¡¢¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤¬124－113¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤Ç¤Ï1¾¡1ÇÔ¤Î¸ÞÊ¬¡£¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤È¥¹¥Ñー¥º¤Ë¤è¤ëº£Ç¯¤ÎÄº¾å·èÀï¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¥·¥êー¥º¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£¥·¥êー¥º½éÀï¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥¹¥Ñー¥º¤È¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤¬·ãÆÍ¤·¤¿2025Ç¯NBA¥«¥Ã¥×·è¾¡¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡ª