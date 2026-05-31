嵐がきょう３１日の東京ドームでのラストライブをもって活動を終了する。３月から「Ｗｅ ａｒｅ ＡＲＡＳＨＩ」のタイトルで、伝説となった２０１９年以来となる５大ドームを巡ってきた。１会場３公演の計１５公演。これまでの各会場の観客動員数をもとにすると、全体で約７０万人を動員するビッグツアーでファンへ感謝を伝えてきた。

１９９９年１１月３日にシングル「Ａ・ＲＡ・ＳＨＩ」でデビューしてから２７年。「５人じゃなければ嵐じゃない」というメンバーの共通認識の下、誰ひとり欠けることなく進んできた。

２０年１２月３１日に活動休止。同年はコロナ禍で予定されていたほとんどのイベントが中止や無観客となったが意志は固く、予定通りグループとして休止に入った。その後、最後に感謝を伝え切るため、２５年５月に今ツアーをもって活動を終えると宣言。今年、約６年ぶりに再始動した。

ツアー開幕前の３月にはラストシングルの新曲「Ｆｉｖｅ」をリリース。チケットがほぼ入手困難なラストライブの配信視聴用チケットのＣＭが２４日午後に約３０秒にわたって民放キー局で同時放送され、大きな話題となり、活動休止を経ても絶大な人気ぶりを示した。

松本潤（４２）はインスタグラムで、今ツアーではデビュー前に「一世一代の大勝負」とばかりに購入したクロムハーツの指輪などを身に付けていると告白。二宮和也（４２）はＸでＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴから贈られた金のたこ焼き器で夕食を食べると報告し「脇にはメンバーのメッセージまで」と感謝した。幅広い世代に愛された「国民的グループ」が、ついに最後の時を迎える。