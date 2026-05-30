女優の岩下志麻（８５）が３０日、都内で行われた「映画監督 篠田正浩 レトロスぺクティブ」のトークイベントに登場した。

このイベントは、昨年３月に９４歳で亡くなった、映画監督の篠田正浩さんの残した作品を未来へとつなぐプロジェクト。

岩下は、１９６７年に篠田さんと結婚し、芸能界のおしどり夫婦として知られた。この日が、篠田さんが亡くなってから、初めて公の場となった。

岩下と篠田さんの出会いは、６０年公開の映画「乾いた湖」。「やっぱりあの作品で篠田と会ってなければ、今の私がいない」と語る。

当時「他の監督さんは背広にネクタイの方が多かった中、篠田はジーンズにピンクのシャツとかそういう格好が多かったので、すごく目立っていましたね」といい、「私が面接した時もピンクのショートパンツだった。『この方が監督さん？』と思うぐらい、若々しくてかっこよかったです」と懐かしんだ。

また、岩下が第１回日本アカデミー賞主演女優賞を受賞した映画「はなれ瞽女おりん」にも言及。この時期「ちょうど壁にぶつかってる頃で、本当に自信喪失していた時期だった」そう。

しかし「そしたら篠田が『お前は女優をやめるべきではない。女優をしている時が１番輝いているんだ』と励ましてくれた。それでなんとか立ち直ることができた」と明かした。

改めて、「映画監督として、映画史に残るような素晴らしい映画を何本も作ってくださって本当にありがとう」と語り、「いつも仏壇に向かって『あなたは素晴らしい人だった』と言う。篠田と５８年間も一緒に暮らせて、本当に幸せだったと思っております」と涙ぐんだ。