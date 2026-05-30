テレビ東京報道局の塩田真弓キャスターが３０日、インスタグラムを更新し、６月いっぱいで同局を退社することを正式発表した。

有給休暇消化中だった塩田キャスターはこの日、同アカウントで「６月３０日でテレビ東京を退社します」と正式に報告。アナウンス、キャスター生活を「天職」と振り返り、「支えてくれた家族、友人、同僚、取材でたくさんの示唆を与えてくださった皆さま、そしてなんといっても叱咤（しった）激励してくださった視聴者の皆さま本当にありがとうございました」と感謝をつづった。

今後については「１秒も仕事時間を減らすことなくむしろ生産性を上げて今後とも発信に携わりたい」と意欲を見せた。

塩田キャスターは、立教大卒業後、１９９９年にアナウンサーとしてテレ東に入社（同期は水原恵理アナ）。０２年７月、報道局経済報道部に異動し、２０１２年にアナウンス部に復帰。同局の看板報道番組「ワールドビジネスサテライト（ＷＢＳ）」を担当するなど、報道アナのエースとして活躍していた。

２０１８からは再び報道局で、「Ｎｅｗｓ モーニングサテライト」（２１年３月〜２４年３月）のメインキャスターなどを務めた。最近では、テレ東ＢＩＺの「モーサテプレミアム」に出演し、国内外の企業やＮＰＯなどを幅広く取材をしていた。

ＮＨＫ・民放各局ではアナウンサーの退社が続いている。ＮＨＫのエースとして知られ、紅白歌合戦の司会や「ニュース７」などを担当した和久田麻由子アナは、３月末をもって同局を退局した。

ＴＢＳでは、良原安美アナが１月末で退社し、３月からは「セント・フォース」に所属してフリーに転身。日テレでは、岩田絵里奈アナが３月末をもって退社した。