鹿島相手にぶち込んだ！ 大迫勇也の絶品FK弾に脚光「なんて美しいゴールなんだ！」「すごすぎる」
ヴィッセル神戸は５月30日、J１百年構想リーグのプレーオフラウンド第１戦で、鹿島アントラーズとノエビアスタジアム神戸で対戦している。
ホームチームは28分に先制。ペナルティエリア手前左のFKで、大迫勇也が右足を振る。放たれたボールは目の前の壁を越え、ゴール左に吸い込まれた。
背番号10の狙いすました一撃。SNS上では「半端ないって」「お見事！」「美しいFK」「なんて美しいゴールなんだ！」「すごすぎる」といった声があがっている。
試合を配信する『DAZN』で解説を務める林陵平氏は、「軌道も良かったですし、スピードもあった」と評した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ここで決めるのがエース！ 大迫勇也の「美しいFK」
ホームチームは28分に先制。ペナルティエリア手前左のFKで、大迫勇也が右足を振る。放たれたボールは目の前の壁を越え、ゴール左に吸い込まれた。
背番号10の狙いすました一撃。SNS上では「半端ないって」「お見事！」「美しいFK」「なんて美しいゴールなんだ！」「すごすぎる」といった声があがっている。
試合を配信する『DAZN』で解説を務める林陵平氏は、「軌道も良かったですし、スピードもあった」と評した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ここで決めるのがエース！ 大迫勇也の「美しいFK」