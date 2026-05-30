「間違いなく数名の日本人が新たに加入する」ベルギーリーグで大躍進したSTVVの動きに現地メディアが注目。19歳日本代表の獲得検討か「名前が挙がっている」

「間違いなく数名の日本人が新たに加入する」ベルギーリーグで大躍進したSTVVの動きに現地メディアが注目。19歳日本代表の獲得検討か「名前が挙がっている」