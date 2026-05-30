「間違いなく数名の日本人が新たに加入する」ベルギーリーグで大躍進したSTVVの動きに現地メディアが注目。19歳日本代表の獲得検討か「名前が挙がっている」
日本人８選手を擁するベルギー１部シント＝トロイデン（STVV）は今季、大躍進を遂げた。ベルギーリーグを３位でシーズンをフィニッシュ。来季のヨーロッパリーグ予選出場権を獲得したのだ。
そんななか、ベルギーメディア『Voetbal Belgie』がSTVVの今夏のオフシーズンの動きに注目。「山本理仁は800万ユーロでフライブルクへの移籍が決まった。STVVにレンタル移籍している後藤啓介や伊藤涼太郎もチームを去る可能性がある」と複数の日本人選手の退団を予想する。
一方で、「間違いなく数名の日本人が新たにSTVVに加入するだろう」と報道。「その候補の一人に佐藤龍之介の名前が挙がっている」と伝えている。
「19歳のミッドフィルダーはFC東京と2028年の半ばまで契約を結んでいる。今シーズンは16試合に出場し、５ゴール・１アシストを記録。移籍情報サイト『Transfermarkt』では、彼の市場価値は120万ユーロとされている。昨年はA代表で５試合に出場した」
今後の動向に注目が集まりそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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そんななか、ベルギーメディア『Voetbal Belgie』がSTVVの今夏のオフシーズンの動きに注目。「山本理仁は800万ユーロでフライブルクへの移籍が決まった。STVVにレンタル移籍している後藤啓介や伊藤涼太郎もチームを去る可能性がある」と複数の日本人選手の退団を予想する。
一方で、「間違いなく数名の日本人が新たにSTVVに加入するだろう」と報道。「その候補の一人に佐藤龍之介の名前が挙がっている」と伝えている。
「19歳のミッドフィルダーはFC東京と2028年の半ばまで契約を結んでいる。今シーズンは16試合に出場し、５ゴール・１アシストを記録。移籍情報サイト『Transfermarkt』では、彼の市場価値は120万ユーロとされている。昨年はA代表で５試合に出場した」
今後の動向に注目が集まりそうだ。
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