2児の母・柳原可奈子、旬の食材使った“初夏の子どもごはん”を披露「バランスの取れた素晴らしいごはん」「彩りもよくて…最高」
2児の母でタレントの柳原可奈子（40）が、30[尚矢1.1]日までに自身のインスタグラムを更新。旬の食材を[S2.1]使った“初夏の子どもごはん”を披露した。
【写真】「彩りもよくて…最高」旬の食材を使った“初夏の子どもごはん”披露の柳原可奈子
柳原は「今シーズン初スイカと初枝豆で初夏の #こどもごはん」と、季節感たっぷりの食卓を公開。こだわりの食材について「はちわれファームさんの枝豆がめちゃくちゃ美味しくて、ご飯作りながら茹でたてをキッチンでいっぱいつまみ食いしちゃったわ〜」と明かした。
さらに、この日のメニューについて「トマトチーズ煮込みハンバーグと、レコルト自動調理ポットで大根・油揚げ・豚肉の味噌汁も作ったよ」と紹介し、子どもたちが喜びそうなおかずと、便利家電を賢く取り入れた具だくさんなみそ汁のバリエーション豊かな献立を披露。
また、投稿では次女とのプライベートな時間についても言及。「今日は次女を早くお迎えして、2人で公園に行ってアイス食べて帰ったんだ〜」と報告し、「『写真撮って〜』とお願いしたら上手に撮ってくれたよ!!アイスもいつでもどこでもイチゴ味だったのにポッピングシャワー選んでた」「いろいろ成長してるわね〜」と、母親としての優しい眼差しをのぞかせた。
コメント欄には「バランスの取れた素晴らしいごはん」「彩りもよくて…最高」「初夏を感じますね」「美味しそう」「素晴らしい」などの声が寄せられている。
柳原は2019年に一般男性と結婚し、同年11月に第1子女児、22年11月に第2子女児を出産。長女は脳性まひであることを公表しており、今春に特別支援学校の小学部に入学したことを報告している。
【写真】「彩りもよくて…最高」旬の食材を使った“初夏の子どもごはん”披露の柳原可奈子
柳原は「今シーズン初スイカと初枝豆で初夏の #こどもごはん」と、季節感たっぷりの食卓を公開。こだわりの食材について「はちわれファームさんの枝豆がめちゃくちゃ美味しくて、ご飯作りながら茹でたてをキッチンでいっぱいつまみ食いしちゃったわ〜」と明かした。
また、投稿では次女とのプライベートな時間についても言及。「今日は次女を早くお迎えして、2人で公園に行ってアイス食べて帰ったんだ〜」と報告し、「『写真撮って〜』とお願いしたら上手に撮ってくれたよ!!アイスもいつでもどこでもイチゴ味だったのにポッピングシャワー選んでた」「いろいろ成長してるわね〜」と、母親としての優しい眼差しをのぞかせた。
コメント欄には「バランスの取れた素晴らしいごはん」「彩りもよくて…最高」「初夏を感じますね」「美味しそう」「素晴らしい」などの声が寄せられている。
柳原は2019年に一般男性と結婚し、同年11月に第1子女児、22年11月に第2子女児を出産。長女は脳性まひであることを公表しており、今春に特別支援学校の小学部に入学したことを報告している。