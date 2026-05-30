トランプ発言で一時ドル安も続かず＝ＮＹ為替概況



本日のＮＹ市場でドル円は１５９円台前半での推移が続いた。朝方株高などもあってややしっかりとなり、１５９．３５円前後を付けた後、トランプ大統領の発言でいったんドル売りが強まった。大統領は「イランに関する最終判断を行うため今すぐ会合を開く」「ホルムズ海峡で足止めされた船舶が帰路に着く可能性」などの内容を自身のＳＮＳに投稿。市場はドル安原油安で反応した。ドル円は１５９．１０円前後まで下げたものの、大台を割り込むところまで売りが出なかった。これまで何度も楽観的発言が出たものの、解決に至らなかった経緯があり、動きは慎重なものにとどまった。その後イラン側から合意に慎重な姿勢が報じられている。ドル円はドル安一服後に反発。午後にかけて買い戻しが続き１５９．３０円前後と下げ分をほぼ解消する動きとなった。



週末を前に、中東情勢に動きが出る可能性があるだけに積極的には動きにくく、直近のレンジを超える勢いが見られなかった。



ユーロドルは１．１６４０ドル前後での推移から、トランプ発言を受けたドル安で１．１６８６ドルを付けた。その後はドル安一服で調整が入り１．１６６０ドル前後を付けたが、発言前の水準までは戻らず、ややドル安が優勢となった。



ポンドドルも１．３４３０ドル前後から１．３４８５ドルまで上昇。その後の調整は１．３４５０ドル台にとどまった。



ユーロ円はトランプ発言後に上昇。ドル円の下げに対して、ユーロドルの上昇の勢いが強かったこと、株高が強まりリスク選好での円売りが出たことなどがユーロ円を支え、１８５．５０円前後から１８５．９８円を付けた。大台を付けきれずにいったん調整が入り、１８５．７０円前後まで下げている。



ポンド円も同様に２１４．００円前後から２１４．６４円まで上昇。その後２１４．２０円台まで下げた。



MINKABUPRESS 山岡

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